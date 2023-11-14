Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 ноября

10:27. За 13 ноября со стороны Украины по Белгородской области выпущено более 25 снарядов и несколько дронов. Белгородский район атакован девять раз, Грайворонский и Шебекинский городские округа — по семь, Борисовский район — пять, Волоконовский район — четыре, Краснояружский район — один. Пострадавших нет. В волоконовской Тишанке в доме выбиты окна и повреждена хозпостройка.

9:53. Следком проведет проверку по факту сброса взрывного устройства с беспилотника вблизи села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате которого мужчина получил осколочные ранения и был отправлен в больницу. Об этом сообщили в ведомстве.

9:08. Сотрудники минприроды Курской области и зампред правительства региона Константин Поляков приняли участие в акции «Сохраним лес» в селе Урзуф Мариупольского района ДНР. В ходе нее была заложена липовая аллея из 100 деревьев. Посадочный материал был выращен и привезен из Курской области. Об этом сообщили в облправительстве.

8:47. В течение ночи 14 ноября ПВО сбила четыре украинских беспилотника, в том числе один над территорией Тамбовской области, сообщили в Минобороны РФ. Остальные БПЛА сбиты над над Московской, Брянской и Орловской областями

8:36. Ранним утром 14 ноября на северо-западе Орловской области ПВО сбила украинский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения»,— добавил он.