Советник орловского губернатора Сергей Лежнев попал под обстрел в зоне СВО

Под обстрел ВСУ в Кременной (ЛНР) попал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам господин Лежнев.

«Славу Богу что прилет был в десяти метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе. Пойду в храм»,— рассказал советник губернатора.

Господин Лежнев добавил, что доставил двум подразделениям российской армии в зону спецоперации гуманитарный груз и 20 т воды.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов