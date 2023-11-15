Липчанку оштрафовали за сравнение участников СВО с фашистами в родительском чате

Чаплыгинский райсуд Липецкой области оштрафовал 36-летнюю жительницу Лев-Толстовского района на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ; ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа для граждан). Об этом сообщила судебная система региона, не называя имя женщины. Согласно картотеке суда, он рассмотрел только одно дело по первой части новой статьи КоАП РФ. По ней была привлечена к административной ответственности Инна Шестакова. Решение выносила судья Екатерина Залыгаева.

Установлено, что 12 октября 2023 года липчанка выразила свое отношение к спецоперации в родительском чате в мессенджере WhatsApp, состоящем из 18 человек. В своем сообщении она приравняла действия участников СВО к преступлениям фашистов.

«Публично размещенное сообщение является неправомерным сравнением деятельности ВС РФ с "фашистской" деятельностью в рамках проведения специальной военной операции, что является дискредитацией военной организации, которая составляет основу обороны Российской Федерации»,— посчитали в суде.

Ранее медсестру из Курска оштрафовали за негативные высказывания об участниках СВО на 40 тыс. руб.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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