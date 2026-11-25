В посольстве Франции назвали условие для участия в переговорах в Москве
Франция готова принять приглашение приехать на переговоры в Москву, но при условии, что Европу подключат к украинскому урегулированию, заявил РБК представитель французского посольства в России. Дата и детали потенциального визита «евротройки» в Москву не выбраны.
В посольстве Франции заявили, что приглашение президента Владимира Путина представителям Евросоюза (ЕС) обнадеживает, потому что до этого Россия выступала против присутствия ЕС на переговорах. «Мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров по урегулированию на Украине»,— отметил представитель посольства.
Дипломат убежден, что Европа должна будет сыграть центральную роль в обсуждении части вопросов по урегулированию, в том числе об архитектуре безопасности, санкциях, восстановлении Украины и российских замороженных активах. По словам представителя дипмиссии, «чтобы достичь мира, нужно говорить со всеми сторонами».
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. В Кремле пояснили, что хотят понять, насколько ЕС готов способствовать миру на Украине. США говорили, что Европа серьезно настроена на переговоры.