В посольстве Франции заявили, что приглашение президента Владимира Путина представителям Евросоюза (ЕС) обнадеживает, потому что до этого Россия выступала против присутствия ЕС на переговорах. «Мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров по урегулированию на Украине»,— отметил представитель посольства.