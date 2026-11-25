В Польше предупредили о риске войны с Россией в случае высылки посла
Замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек заявил, что высылка российского посла из Варшавы может привести к серьезной эскалации двусторонних отношений, вплоть до вооруженного противостояния. Об этом он сказал в эфире Польского радио.
По словам господина Взентека, дальнейшее обострение дипломатического конфликта способно «практически привести к войне». Он подчеркнул необходимость сохранения каналов связи между Москвой и Варшавой и призвал рассматривать высылку дипломата исключительно как крайнюю меру.
Замминистра также указал на вероятность ответных действий российской стороны. По его мнению, в случае высылки посла Москва ответит зеркально, и тогда Варшава лишится возможности получать информацию о происходящем в РФ непосредственно через свои дипломатические представительства.
Накануне МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно. Причиной стали заявления польских властей о предполагаемом нарушении воздушного пространства республики.