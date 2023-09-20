Подержанные авто прогрели прайсы

Первичный рынок потянул за собой вторичный. Подержанные автомобили за месяц подорожали на 10-15%, сообщили “Ъ FM” в Национальном автомобильном союзе. За качественные машины сегодня идет гонка. Автоподборщики обвиняют салоны в агрессивной скупке, а дилеры заявляют, что машина «с рук» априори имеет плохую историю. Тот, кто не хочет рисковать, нанимает перегонщиков. Где и как купить качественный подержанный автомобиль? И сколько придется переплатить? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До онлайн-площадок машины с пробегом от собственников сейчас практически не доходят. Автосалоны, как делятся собеседники “Ъ FM”, уводят машину чуть ли не в момент публикации объявления от владельца. И берут практически не торгуясь, делится автоподборщик Артур Брума:

«Автосалоны выкупают автомобили по рыночным ценам, может быть, совсем с небольшим дисконтом. Дальше эти машины выставляются немного дороже, но с привлечением таких услуг как кредит в обязательном порядке или трейд-ин, а иногда и то, и другое. Люди стали более мобильными, и если еще несколько лет назад среднестатистический москвич не очень стремился пересечь МКАД, чтобы посмотреть авто в ближнем Подмосковье, то сейчас потенциальные покупатели спокойно едут через две-три области, чтобы забрать в другом регионе автомобиль в хорошем состоянии».

Четвертый месяц подряд продажи подержанных машин превышают больше 500 тыс. единиц, подсчитали в «Автостате». А новых даже в рекордный август реализовано всего 109 тыс. Найти качественную премиальную машину еще сложнее, добавляет директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов:

«Лето только закончилось, цены выросли на 5-7%. Хорошие машины торгуются выше рынка на 13% — это качественные автомобили со сроком эксплуатации два-три года, без окраса, с небольшим пробегом. Эти машины дилер может получить в трейд-ин на новый автомобиль. А покупка машины у каких-либо предпринимателей, которые делают это самостоятельно, чревата колоссальными рисками».

Под такими рисками автосалоны подразумевают неправильно оформленный утильсбор, к примеру. Ведь нередко такие машины выставлялись по цене ниже рынка. Но с августа условия поменялись. И за автомобиль, ввезенный из-за границы по льготным ставкам, теперь приходиться доплачивать десятки, а иногда сотни тысяч рублей, но уже новым владельцам. А тот, кто не хочет рисковать, в итоге переплачивает, подтверждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Условно автомобиль X вчера стоил $50 тыс. Когда он попадал на вторичный рынок, то продавался за $35 тыс. с маленьким пробегом. Сегодня, чтобы привезти эту машину, за нее придется заплатить $100 тыс. Это новые реалии и старые потребители, которые к ним еще не готовы. Они боятся приобретать новый китайский автомобиль».

Так как же найти этот автомобиль Х, да еще и с минимальным реальным пробегом? Единственный выход, пожалуй — автоподбор под ключ. При поиске по России минимальная цена услуг — от 25 тыс. руб. Иногда берут от суммы скидки — в среднем 10%. А кто-то работает на проценте от всей стоимости. Если привозить из-за границы, там другие цены, но это не останавливает клиентов, резюмирует руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков:

«У покупателей, которые раньше приходили в автосалоны официальных дилеров премиальных брендов, все эти запросы остались. Они заказывают в том числе и новые автомобили, либо с минимальным пробегом. В стоимость машины в таком случае закладываются расходы на доставку и таможню. За работу по перегону авто придется заплатить от €5 до €20 тыс.».

По словам Шелкова, премиальные подержанные машины привозят сейчас из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи. И €20 тыс. за работу, как выясняется, перегонщики берут в том случае, если машину везут без предоплаты, на свой страх и риск.

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