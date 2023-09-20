Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подержанные авто прогрели прайсы

Из-за чего растет стоимость б/у машин

Первичный рынок потянул за собой вторичный. Подержанные автомобили за месяц подорожали на 10-15%, сообщили “Ъ FM” в Национальном автомобильном союзе. За качественные машины сегодня идет гонка. Автоподборщики обвиняют салоны в агрессивной скупке, а дилеры заявляют, что машина «с рук» априори имеет плохую историю. Тот, кто не хочет рисковать, нанимает перегонщиков. Где и как купить качественный подержанный автомобиль? И сколько придется переплатить? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До онлайн-площадок машины с пробегом от собственников сейчас практически не доходят. Автосалоны, как делятся собеседники “Ъ FM”, уводят машину чуть ли не в момент публикации объявления от владельца. И берут практически не торгуясь, делится автоподборщик Артур Брума:

«Автосалоны выкупают автомобили по рыночным ценам, может быть, совсем с небольшим дисконтом. Дальше эти машины выставляются немного дороже, но с привлечением таких услуг как кредит в обязательном порядке или трейд-ин, а иногда и то, и другое. Люди стали более мобильными, и если еще несколько лет назад среднестатистический москвич не очень стремился пересечь МКАД, чтобы посмотреть авто в ближнем Подмосковье, то сейчас потенциальные покупатели спокойно едут через две-три области, чтобы забрать в другом регионе автомобиль в хорошем состоянии».

Как изменилась стоимость новых и подержанных машин

Как изменилась стоимость новых и подержанных машин

Четвертый месяц подряд продажи подержанных машин превышают больше 500 тыс. единиц, подсчитали в «Автостате». А новых даже в рекордный август реализовано всего 109 тыс. Найти качественную премиальную машину еще сложнее, добавляет директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов:

«Лето только закончилось, цены выросли на 5-7%. Хорошие машины торгуются выше рынка на 13% — это качественные автомобили со сроком эксплуатации два-три года, без окраса, с небольшим пробегом. Эти машины дилер может получить в трейд-ин на новый автомобиль. А покупка машины у каких-либо предпринимателей, которые делают это самостоятельно, чревата колоссальными рисками».

Под такими рисками автосалоны подразумевают неправильно оформленный утильсбор, к примеру. Ведь нередко такие машины выставлялись по цене ниже рынка. Но с августа условия поменялись. И за автомобиль, ввезенный из-за границы по льготным ставкам, теперь приходиться доплачивать десятки, а иногда сотни тысяч рублей, но уже новым владельцам. А тот, кто не хочет рисковать, в итоге переплачивает, подтверждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Условно автомобиль X вчера стоил $50 тыс. Когда он попадал на вторичный рынок, то продавался за $35 тыс. с маленьким пробегом. Сегодня, чтобы привезти эту машину, за нее придется заплатить $100 тыс. Это новые реалии и старые потребители, которые к ним еще не готовы. Они боятся приобретать новый китайский автомобиль».

Как дилеры пытаются удовлетворить спрос на подержанные авто

Как дилеры пытаются удовлетворить спрос на подержанные авто

Так как же найти этот автомобиль Х, да еще и с минимальным реальным пробегом? Единственный выход, пожалуй — автоподбор под ключ. При поиске по России минимальная цена услуг — от 25 тыс. руб. Иногда берут от суммы скидки — в среднем 10%. А кто-то работает на проценте от всей стоимости. Если привозить из-за границы, там другие цены, но это не останавливает клиентов, резюмирует руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков:

«У покупателей, которые раньше приходили в автосалоны официальных дилеров премиальных брендов, все эти запросы остались. Они заказывают в том числе и новые автомобили, либо с минимальным пробегом. В стоимость машины в таком случае закладываются расходы на доставку и таможню. За работу по перегону авто придется заплатить от €5 до €20 тыс.».

По словам Шелкова, премиальные подержанные машины привозят сейчас из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи. И €20 тыс. за работу, как выясняется, перегонщики берут в том случае, если машину везут без предоплаты, на свой страх и риск.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...