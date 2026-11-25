Кроме того, 57% участников опроса считают, что ни одна партия сейчас не способна решить проблемы Германии. В этом вопросе больше всего респондентов доверяют «Альтернативе для Германии» — 12%. У ХДС/ХСС показатель на два процентных пункта ниже.