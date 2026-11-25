Доля недовольных работой Мерца немцев выросла до рекордных 88%
Работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 88% жителей страны. Такие результаты опроса института Forsa опубликовал телеканал RTL. За неделю доля недовольных выросла на два процентных пункта. Положительно деятельность канцлера оценили 11% респондентов — на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее.
Исследование проходило с 17 по 23 ноября, в нем участвовали 2,5 тыс. человек. Среди сторонников возглавляемого Мерцем блока ХДС/ХСС его работу одобряют 39% опрошенных, а недовольны ею — 60%.
Кроме того, 57% участников опроса считают, что ни одна партия сейчас не способна решить проблемы Германии. В этом вопросе больше всего респондентов доверяют «Альтернативе для Германии» — 12%. У ХДС/ХСС показатель на два процентных пункта ниже.