Рейд провели 24 ноября. Дом расположен в районе Банламунг. В здании нашли инструменты, оборудование и емкости с химическими веществами, которые, предположительно, использовали для производства мефедрона. В Таиланде его классифицируют как наркотик первой категории, который «представляет серьезную опасность для сердечно-сосудистой и центральной нервной систем».