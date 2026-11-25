В Таиланде россиянина заподозрили в организации нарколаборатории
В одноэтажном доме в тайской провинции Чонбури полиция обнаружила лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ее организации заподозрили гражданина России. Он задержан, сообщила местная газета Naewna.
Рейд провели 24 ноября. Дом расположен в районе Банламунг. В здании нашли инструменты, оборудование и емкости с химическими веществами, которые, предположительно, использовали для производства мефедрона. В Таиланде его классифицируют как наркотик первой категории, который «представляет серьезную опасность для сердечно-сосудистой и центральной нервной систем».
Правоохранительные органы ведут поиск возможных соучастников. В МИД России и посольстве РФ в Таиланде пока никак не комментировали информацию.
В марте на Бали задержали двух россиян — мужчину и женщину — по подозрению в организации лаборатории по производству мефедрона. У задержанных изъяли 7,3 кг наркотиков. Власти Индонезии говорили, что это самая крупная нарколаборатория, обнаруженная в стране. Мужчина на допросе заявил, что служил в российской разведке и уволился по состоянию здоровья. Женщина в России изучала биологию.