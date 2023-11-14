ФТС: объем внешней торговли РФ за девять месяцев составил $530,2 млрд

Объем внешней торговли России в январе—сентябре составил $530,2 млрд. Из этой суммы на экспорт пришлось $316,9 млрд, на импорт — $213,3 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Положительное сальдо торгового баланса за этот период составило $103,6 млрд.

В структуре экспорта доля минеральных продуктов снизилась с 67% до 60,4% ($191,4 млрд). Второй крупнейшей статьей экспорта стала продукция металлургии — ее доля выросла до 15,2% ($48,2 млрд). Крупнейшей статьей импорта были машины, оборудование и транспортные средства — их доля выросла до 50,6% ($107,9 млрд). На втором месте — продукция химической промышленности ($42,1 млрд), на третьем — сельскохозяйственная продукция ($26,2 млрд).

По итогам девяти месяцев страны Азии заняли наибольшую долю в товарообороте России: на экспорт в них пришлось $226,6 млрд, на импорт из них — $139,7 млрд. Экспорт в Африку вырос на 54,1%, до $15,6 млрд, импорт — на 9,5%, до $2,5 млрд. Экспорт из РФ в Европу за этот период упал на 69,9%, до $65,3 млрд, импорт оттуда сократился на 8,7%, до $59,2 млрд. Товарооборот со странами Америки также снизился: экспорт — на 42,4%, до $9,3 млрд, импорт — на 8,2%, до $11,4 млрд.

В июне глава ФТС Руслан Давыдов говорил, что с начала года доля товарооборота РФ со странами Евросоюза упала до 18%. По словам Руслана Давыдова, импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня, а экспорт в физическом отношении снизился на 2%. ФТС призывала к увеличению бартерных сделок в международной торговле.

Лаура Кеффер