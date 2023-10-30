ФТС призвала к увеличению бартерных сделок в международной торговле

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергей Шкляев заявил, бартерные сделки во внешней торговле задействуются не в полной мере. Он призвал участников внешнеэкономической деятельности нарастить использование такого типа сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«На сегодняшний день по законодательству можно спокойно пользоваться бартерным видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Да, может быть, не в полной мере этот вид сделок используется сегодня»,— сказал господин Шкляев в ходе Международного таможенного форума (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Шкляев отметил, что ФТС, в свою очередь, постаралась дополнительно донести до участников внешнеэкономической деятельности преимущества бартерных сделок. «Еще раз призываем активно использовать в том числе и бартерные сделки»,— добавил он.

За расширение бартера в международной торговле в начале октября выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его мнению, бартерный механизм может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Торговля возвращается к бартеру».