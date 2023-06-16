ФТС: доля товарооборота РФ со странами ЕС упала до 18%

Товарооборот России и стран Евросоюза (ЕС) с начала года существенно упал, заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, сейчас доля товарооборота РФ со странами ЕС составляет 18%. Он заверил, что торговля с ЕС «к нулю стремиться не будет», так как продолжаются поставки лекарств, а также «есть ниши, которые под санкции не попали».

«Европейский союз уступил свои позиции, он больше не главный партнер РФ. Если два года назад порядка 38% составлял наш товарооборот, то по пяти месяцам (2023 года) падение существенное — примерно 18% товарооборот составляет»,— рассказал господин Давыдов в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что на долю товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приходится 40%. Также на 14% вырос товарооборот с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как добавил Руслан Давыдов, в целом импорт РФ вырос примерно на 5%, а экспорт «снизился где-то на 3% по весовому измерению».

Помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что Китай стал ключевым российским партнером, обойдя ЕС по объему торговли с РФ. За пять месяцев с начала году товарооборот России и Китая вырос на 40,7%. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР проводится в рублях и юанях.

Лаура Кеффер