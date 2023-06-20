ФТС: импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня

Российский импорт уже почти восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз (ЕС) во внешней торговле РФ.

Как утверждает господин Давыдов, с июля 2022 года отмечается «стабильное восстановление внешней торговли». «Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении»,— сказал он в интервью «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ.

Врио главы ФТС заявил, что экспорт в физическом отношении «почти не снизился, лишь на 2%». «Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже, чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении»,— утверждает Руслан Давыдов.

Он рассказал, что Россия вместо торговли с Европой наращивает товарооборот в южном и восточном направлениях. «Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в $200 млрд, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году»,— уверен господин Давыдов.

Врио главы ФТС говорил, что с начала года доля товарооборота РФ со странами ЕС упала до 18%. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел ЕС по объему торговли с РФ. За пять месяцев 2023-го товарооборот РФ и КНР вырос на 40,7%.

Лаура Кеффер