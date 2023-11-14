Израиль назвал военные расходы главным приоритетом бюджета на 2024 год

Бюджет Израиля на 2024 год будет построен таким образом, чтобы сосредоточиться на войне, а уже потом на экономическом росте, заявил министр экономики и промышленности Нир Баркат. Он уточнил, что в рамках бюджета допускаются «уступки», необходимые для расширения правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias / Reuters Фото: Nir Elias / Reuters

Министерство финансов Израиля собирается обнародовать новый бюджет в ближайшие дни. «В 2024 году мы действительно структурируем бюджет так, чтобы сосредоточиться на войне и сразу после нее сосредоточиться на экономическом росте. Мы пойдем на необходимые уступки, чтобы все были счастливы»,— сказал господин Баркат в интервью Bloomberg.

По его словам, военные действия обойдутся Израилю в 2–3% ВВП, но страна может «сравнительно легко справится с этим». Он также отверг потенциальную обеспокоенность инвесторов по поводу экономической цены, которую Израиль готов заплатить за ведение войны. «Если нет безопасности, нет экономики. Вот почему мы готовы сделать все возможное, чтобы вернуть безопасность»,— отметил Нир Баркат.

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 11 тыс. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил о планах установить военный контроль над сектором Газа. Местное деловое издание Calcalist со ссылкой на данные Минфина сообщало, что операция против «Хамаса» обойдется Израилю более чем в $50 млрд. Расходы составят около 10% годового ВВП Израиля при условии, что военные действия продлятся еще не более 12 месяцев и ограничатся сектором Газа.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Лаура Кеффер