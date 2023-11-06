Израиль считает расходы

Операция против «Хамаса» обойдется Израилю в более чем $50 млрд. Такие оценки приводит местное деловое издание Calcalist со ссылкой на данные Министерства финансов страны. Расходы составят около 10% от годового ВВП Израиля при условии, что военные действия продлятся еще не более 12 месяцев, ограничатся сектором Газа, в них полноценно не вступит «Хезболла», Иран или Йемен, а все мобилизованные вернутся на работу. Издание указывает, что Минфин характеризует такую оценку как оптимистичную. Для сравнения, на борьбу с пандемией коронавируса Израиль выделил из бюджета около $40 млрд.

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Подробнее о текущих расходах властей страны на операцию в секторе Газа рассказал обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, кото находится в Тель-Авиве:

«Когда говорят о миллиардах долларах на войну, надо иметь в виду, что в эту сумму входят не только прямые военные расходы, но и так называемые нужды тыла. Десятки тысяч человек уже остались без работы и вынуждены были эвакуироваться из приграничных районов. На севере — граница с Ливаном, и на юге — с сектором Газа. Содержание этих людей тоже стоит значительных денег. Кроме того, они не могут работать.

Структура экономики Израиля во много построена на высокотехнологической продукции, которая сейчас меньше разрабатывается по банальной причине: многие программисты, разработчики тоже работают на нужды в армии или просто пошли служить по своим боевым профессиям. Кстати, Министерство финансов сообщало о специальном пакете помощи стартапам в размере $100 млн, чтобы переждать это время и не закрываться. Пострадает сельское хозяйство. Именно территория вокруг сектора являлась наиболее плодородной. Среди прочего там, например, произрастало 75% израильских помидоров и перцев, которые во многом поступали на экспорт.

Какие источники пополнения бюджета останутся после военных действий? Считается, что если операция пройдет успешно, то спрос на израильские вооружения будет расти и, соответственно, Израиль сможет быстро вернуть те потери, которые были упущены. В 2022 году бюджет был профицитный, поэтому финансовые запасы есть. Безусловно, необходимо решать вопросы с налоговыми ставками, не удивлюсь, если они вырастут. Разговор о поддержке экономики Израиля поднимался на встречах с американскими партнерами. Внутри пакета помощи на $14,3 млрд, который Белый дом должен подписать, 30% пойдут на гражданские нужды. Специалисты полагают, что пакет помощи, он не последний, и, вполне возможно, американцы поддержат долларом израильскую экономику, благо потом эти инвестиции можно будет вернуть в достаточно выгодном виде».

При этом темпы восстановления экономики Израиля после военных действий вряд ли будут сопоставимы с постпандемическими временами, отмечают в Минфине еврейского государства. В 2021-м и 2022-м все игроки рынка вслед за снятием коронавирусных ограничений немедленно возобновили работу, стремительно выросло потребление и занятость.

Сейчас же многие предприятия переведены на военные рельсы, некоторые вовсе закрылись, около 40 тыс. человек потеряли работу, поэтому восстановить деловую активность будет сложно, говорят аналитики. Чем дольше продлится операция в секторе Газа, тем тяжелее окажутся последствия для экономики Израиля. А война может продолжаться, как минимум, до конца 2024-го, полагает израильский политолог Саймон Ципис:

«В военной доктрине Израиле написано, что, по расчетам экономистов, страна не может выдержать полномасштабную войну длительностью более полутора лет. Однако сейчас мы ведем не войну, а антитеррористическую операцию. Экономическая мощь, которая пущена на эту операцию, далека даже от 10% того, что могло бы произойти в случае полномасштабных военных действий с каким-то третьим государством.

$51 млрд — астрономическая цифра. Такого рода расходы идут только на полномасштабную войну на два или три фронта одновременно. Для таких случаев есть резервные фонды для чрезвычайных ситуаций, а также можно взять кредит у банков Евросоюза или США. У нас есть помощь, на первом месте от США, Австралии, Канады и разных организаций из ЕС. Но в основном это помощь не военная, а гуманитарная, как бартер, то есть поставка продуктов питания взамен на поставку денег либо, например, поставка горючего, каких-либо других стратегических материалов и сырья.

Пока что экономику Израиля практически не затронул этот конфликт. Когда есть мобилизация резервистов, им выплачивается базовая зарплата. Эта зарплата идет из национального, то есть из налогового бюджета. Очень много сфер бизнеса переходят на военные рельсы. Сейчас это касается частных компаний скорой помощи, охранных агентств, транспортных фирм и некоторых организаций, которые занимаются продуктами питания.

Предполагаю, что до конца 2023 года завершить антитеррористическую операцию не удастся. Если все закончится до середины 2024 года, это очень позитивный прогноз. Я бы сказал, что нужно ожидать, что она продлится до конца следующего года».

В конце октября министр финансов Израиля Бацалель Смотрич оценил ежедневные расходы еврейского государства на операцию в Газе примерно в $250 млн. Если опираться на эти подсчеты, с начала обострения конфликта с «Хамасом» Израиль мог потратить на военные нужды около $7,5 млрд.

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