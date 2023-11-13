Дэвид Кэмерон вернулся во власть

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел самые существенные перестановки в своем кабинете министров за все время пребывания на своем посту. Самым ожидаемым решением стало увольнение Суэллы Браверман с поста министра внутренних дел. Самым неожиданным — назначение Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел. Тем самым впервые за 50 лет бывший премьер-министр страны вернулся в правительство. В случае с господином Кэмероном это означает, что вместе с портфелем министра он получит и титул лорда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Кэмерон (справа)

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters Дэвид Кэмерон (справа)

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters

Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год, вернулся во власть. Он назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и (международного) развития. Подобные назначения — большая редкость. За последние двести с лишним лет это — пятнадцатый случай. Самый свежий пример из прошлого — пятидесятилетней давности, когда экс-премьер лорд Алек Дуглас-Хьюм был назначен министром иностранных дел в 1970 году.

Назначение господина Кэмерона тем более неожиданно, поскольку он уже некоторое время не является парламентарием, в то время как обычно министрами назначаются только члены Палаты общин или Палаты лордов. Впрочем, эта заминка легко обходится: премьер-министр может рекомендовать королю Карлу III сделать господина Кэмерона лордом Кэмероном, что автоматически позволяет ему стать членом Палаты лордов.

Эксперты уже назвали возвращение Дэвида Кэмерона большим успехом самого премьер-министра, учитывая опыт нового министра иностранных дел. Пожалуй, Дэвид Кэмерон — единственный из современных британских политиков, который работал, причем работал на равных со всеми ведущими мировыми лидерами от Джо Байдена и Владимира Путина до Си Цзиньпина и Эмманюэля Макрона, не говоря уж о лидерах ЕС.

В Израиле его считают одним из самых произраильских британских лидеров. Он же один из самых проукраинских.

Начиная с 2022 года господин Кэмерон был одним из самых активных сторонников постоянного усиления военной, экономической и политической помощи Украине, поднимая этот вопрос регулярно в своих выступлениях и статьях.

О том, что ничего в этом отношении не изменилось, господин Кэмерон дал понять уже в своем первом заявлении в качестве министра. «Мы столкнулись с пугающим набором международных испытаний, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В эту эпоху грандиозных глобальных изменений для этой страны как никогда важно поддержать наших союзников, укрепить наши партнерские отношения и обеспечить то, что наш голос слышат»,— отметил господин Кэмерон.

Возвращение Дэвида Кэмерона во власть стало самым громким в сегодняшней череде кадровых изменений в правительстве Великобритании. Начались они с вполне ожидаемой отставки министра внутренних дел Суэллы Браверман, которая потеряла доверие премьер-министра после того, как на прошлой неделе опубликовала заметку в The Times, которую и представители оппозиции, и многие члены парламента от правящей партии сочли «подстрекательской». Новым министром внутренних дел был назначен Джеймс Клеверли, собственно, и освободивший тем самым для господина Кэмерона кресло министра иностранных дел.

Вячеслав Белаш