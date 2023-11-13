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Чем известен Дэвид Кэмерон

Бывший глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон занял пост главы британского МИДа. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters

Дэвид Кэмерон

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters

Дэвид Уильям Дональд Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне в семье состоятельного маклера. Его род восходит к британским королям из Ганноверской династии, кроме того, он пятиюродный внук покойной королевы Елизаветы II.

Получил образование в Итонском колледже, откуда его едва не исключили, по данным британских газет, за употребление марихуаны. Сам Дэвид Кэмерон признавал, что в свое время делал вещи, «которые не следовало делать» и теперь «раскаивается», однако не прокомментировал сведения о скандале с наркотиками в Итоне. Высшее образование получил в Оксфорде, где изучал философию, политику и экономику. Университет он закончил с отличием в 1988 году.

Свою карьеру в Консервативной партии начал в конце 1980-х годов с работы в исследовательском отделе партии. Работал спичрайтером британского премьера Джона Мейджора и советником главы МВД Майкла Говарда. На выборах 2001 года был впервые избран в Палату общин от округа Уитни в графстве Оксфордшир. Политическая известность пришла к Дэвиду Кэмерону осенью 2005 года, когда он, будучи теневым министром образования и науки, выступил с яркой речью на ежегодной партийной конференции. В том же году был избран лидером партии после поражения его предшественника Майкла Говарда в борьбе за премьерское кресло и стал официальным лидером оппозиции. Свою предвыборную кампанию провел под девизом «Перемены, ведущие к победе». Британские журналисты часто характеризовали его как реформатора или модернизатора. Дэвид Кэмерон активно выступал за использование экологически чистого транспорта и часто добирался до работы на велосипеде. На британских региональных выборах 2006 года Консервативная партия показала лучший результат за 15 лет.

На парламентских выборах 2010 года Дэвид Кэмерон привел партию к победе. Ввиду того что консерваторы не получили абсолютное большинство голосов (36,1% голосов), Дэвид Кэмерон договорился с партией Либеральные демократы о создании коалиции (первое британское коалиционное правительство с 1974 года). 11 мая 2010 года он стал премьер-министром.

В апреле 2016 года на фоне скандала с публикацией так называемых Панамских документов, содержащих данные об офшорных счетах ряда политиков, оппозиция потребовала отставки Дэвида Кэмерона. Премьер признался, что владел акциями в офшорной компании Blairmore Holdings, которая принадлежала его отцу, но продал их еще до вступления в должность.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС. В связи с этим Дэвид Кэмерон заявил, что покинет посты главы правительства и лидера консерваторов. Сам он выступал за сохранение членства страны в ЕС при условии его реформирования. 11 июля лидером партии стала глава МВД Тереза Мэй, через два дня она сменила Дэвида Кэмерона на посту премьера.

В период пребывания у власти Дэвид Кэмерон дважды посетил Россию (в 2011 году — Москву, в 2013-м — Сочи) и провел восемь встреч с Владимиром Путиным. В последний раз они встречались на полях саммита «Группы двадцати» в Анталье 16 ноября 2015 года.

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