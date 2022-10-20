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Коммерсантъ FM
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История не знает других премьеров

Лиз Трасс рекордно быстро лишилась поста главы британского правительства

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отработав на посту 45 дней, ушла в отставку из-за провалов в экономической политике. Ее срок в должности главы правительства стал самым коротким за всю историю Соединенного Королевства. До выборов преемника госпожа Трасс останется исполняющей обязанности премьера и лидера Консервативной партии. Между тем оппозиция призывает консерваторов отказаться от кулуарных внутрипартийных договоренностей и немедленно провести досрочные выборы в парламент.

До Лиз Трасс 55 человек занимали пост премьер-министра Великобритании, но всех их ей удалось обойти. Правда, лишь в категории «самый короткий срок во главе правительства»

До Лиз Трасс 55 человек занимали пост премьер-министра Великобритании, но всех их ей удалось обойти. Правда, лишь в категории «самый короткий срок во главе правительства»

Фото: AP

До Лиз Трасс 55 человек занимали пост премьер-министра Великобритании, но всех их ей удалось обойти. Правда, лишь в категории «самый короткий срок во главе правительства»

Фото: AP

Под давлением однопартийцев, оппозиции и катастрофически низких рейтингов Лиз Трасс, 6 сентября назначенная главой правительства еще королевой Елизаветой II, в четверг была вынуждена подать в отставку. Несмотря на недолгое пребывание на посту премьер-министра Великобритании, политик уже совершенно точно войдет в историю.

Ее 45 дней в должности стали рекордно коротким сроком за всю историю страны.

Как отметила в своей колонке газета The Guardian, обычно причинами самых коротких сроков на руководящих постах где бы то ни было в мире становились перевороты, убийства, отречения от престола, самоубийства или болезни, однако в прямом смысле слова ничто из перечисленного к Лиз Трасс не относится. До этого рекорд принадлежал другому консерватору — Джорджу Каннингу, который пробыл в кресле премьера 119 дней и лишился его лишь потому, что умер от туберкулеза 8 августа 1827 года.

Хаос в экономике, который Лиз Трасс на пару с ранее отправленным в отставку казначеем Квази Квартенгом устроили своим бюджетным планом по снижению налогов, резкое падение уровня доверия к правительству до 7% (при 77% тех, кто ему не доверял), катящиеся вниз рейтинги Консервативной партии и, как следствие, давление со стороны коллег-тори вынудили наследницу Бориса Джонсона в очередной раз развернуться на 180 градусов. И к этому ей в целом было не привыкать. Когда-то госпожа Трасс была ярой противницей «Брексита», потом — такой же ярой сторонницей выхода Великобритании из ЕС. Совсем недавно она упорно доказывала правильность экономических шагов ее кабинета, несмотря на обрушающиеся рынки и фунт, а в итоге была вынуждена уволить своего министра финансов и свернуть анонсированный план.

Теперь политик подала в отставку, хотя еще несколько дней назад уверяла, что никуда не пойдет, поскольку ее миссия — служить Великобритании и повести за собой Консервативную партию на парламентские выборы в 2024 году.

«Я вступила в должность во времена большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать счета. Незаконная война Путина (президента РФ Владимира Путина.— “Ъ”) на Украине угрожает безопасности всего нашего континента. А наша страна слишком долго сдерживалась низкими темпами экономического роста. Я была избрана Консервативной партией и получила мандат изменить ситуацию»,— заявила Лиз Трасс перед крыльцом премьерской резиденции на Даунинг-стрит. По ее словам, кабинет справился с проблемами со счетами за электроэнергию и сократил расходы на национальное страхование, а ее экономический план (видимо, если бы он был реализован) принес бы отличные результаты. Однако в сложившейся ситуации, признала политик, она не может оставаться на посту.

«Я поговорила с его величеством королем, чтобы уведомить его: я ухожу с поста лидера Консервативной партии. Сегодня утром я встретилась с председателем Комитета 1922 (отвечает за распределение руководящих постов среди консерваторов и внутрипартийные процедуры.— “Ъ”) Грэмом Брейди. Мы договорились, что на следующей неделе будут проведены выборы руководства… Я остаюсь премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран преемник»,— закончила небольшое, но исчерпывающее выступление Лиз Трасс и скрылась за дверьми резиденции.

Теперь перед Консервативной партией стоит непростая задача — выбрать нового лидера и, соответственно, премьер-министра. После отставки Бориса Джонсона процедура назначения преемника растянулась с середины июля по 5 сентября, когда Лиз Трасс была объявлена победителем гонки. Однако на этот раз руководство консерваторов не готово вновь проходить через изнурительную предвыборную кампанию и откладывать замену еще на несколько месяцев.

По словам Грэма Брейди, к концу следующей недели — к 28 октября — у партии должен появиться новый лидер, а у страны — премьер.

Между тем оппозиция в лице лейбористов, либеральных демократов, Шотландской национальной партии и «Зеленых», почувствовав момент, уже призвала коллег-консерваторов отказаться от кулуарных выборов главы правительства и провести досрочные парламентские выборы. «После 12 лет провала тори британский народ заслуживает гораздо большего, нежели эта вращающаяся дверь хаоса… У нас должен быть шанс начать все сначала. Нам нужны всеобщие выборы — сейчас»,— заявил лидер лейбористов Кир Стармер, чья партия, по последним опросам, пользуется популярностью более 50% британцев, сильно опережая правящих консерваторов (их рейтинг опустился до 20%).

Тем не менее без голосов депутатов-консерваторов организовать досрочные выборы не получится, а они, похоже, не намерены так просто расставаться с мандатами и уже приступили к поиску замены Лиз Трасс. Примечательно, что 32% членов партии хотели видеть преемником нынешней главы кабинета ее предшественника Бориса Джонсона. На втором месте идет экс-кандидат в премьеры Риши Сунак. Союзники и того, и другого уже через прессу заявили об осведомленности о намерениях обоих поучаствовать в гонке. «Я надеюсь, вы отдохнули в отпуске, босс. Время возвращаться. Несколько вопросов в офисе требуют решения»,— написал в Twitter бывший парламентский секретарь Бориса Джонсона Джеймс Даддридж. Также среди потенциальных кандидатов называют Пенни Мордонт, которая участвовала в гонке после отставки Бориса Джонсона и сошла с дистанции перед финальным раундом.

Алексей Забродин

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