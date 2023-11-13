Арестович заявил о конфликте Зеленского и украинских военных

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Алексея Арестовича Фото: Архив Алексея Арестовича

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация»,— сказал господин Арестович (цитата по ТАСС).

Экс-советник назвал политику Владимира Зеленского неэффективной. Помощь западных стран, по его словам, используется неправильно. Алексей Арестович добавил, что согласен с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупике», в который зашел военный конфликт.

Алексей Арестович 17 января 2023 года заявил об отставке с поста советника. После этого он неоднократно критиковал действующего президента Украины Владимира Зеленского. 1 ноября 2023 года господин Арестович опубликовал свою политическую программу из 14 пунктов, в которую входят предложение по изменениям в экономике, внешней и внутренней политике, а также тактике ведения боевых действий.

О перспективах для Украины — в материале «Ъ» «Украине предложено вступать в НАТО по частям».