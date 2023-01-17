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Коммерсантъ FM
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Арестович подал в отставку с должности советника офиса президента Украины

Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности советника офиса президента Украины. Свое решение он объяснил допущенной «принципиальной ошибкой». Ранее он предположил, что разрушение дома в Днепре могло произойти из-за обломков сбитой украинской ПВО ракеты. В офисе президента на его заявление пока не реагировали.

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

Заявление об увольнении господин Арестович опубликовал в своем Telegram-канале. Он сообщил, что таким образом хочет «показать пример цивилизованного поведения». «Принципиальная ошибка, значит, в отставку»,— заявил советник офиса украинского президента.

Это не первое заявление об отставке от господина Арестовича. В прошлый раз он сообщал об увольнении ровно год назад — 17 января 2022 года. Тогда он покидал сразу два поста — советника главы офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Свое желание уволиться Алексей Арестович объяснял личными причинами. В офисе президента говорили, что не получали от него заявления. Известно, что господин Арестович работал внештатным советником.

14 января ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре. Погибли как минимум 40 человек, минимум 75 получили ранения. 14 января Россия нанесла ракетные удары по объектам на Украине, в том числе в Днепре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трагедия могла стать следствием работы украинской ПВО. Украинская сторона утверждала, что не может сбивать тип ракеты, которая упала на многоэтажку.

Господин Арестович в одном из интервью заявил, что дом был разрушен из-за падения ракеты, которая была сбита ПВО Украины. Позднее он извинился и отказался от своих слов. Депутаты Верховной рады начали сбор подписей с требованием о его отставке. Мэр Днепра попросил СБУ проверить Алексея Арестовича.

О том, что происходит на 328-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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