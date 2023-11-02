Украинский конфликт пошел не как по писаному

В нынешних условиях «глубокого и красивого прорыва» фронта украинскими войсками «скорее всего, не будет». Это признал главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, подводя итоги 20 месяцев вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он предупредил о риске перехода к «позиционной войне», которая «может затянуться на годы и измотать» Украину. При этом, по словам военного, Киев попытается продолжать наступательные действия, чтобы не дать конфликту превратиться в аналог Первой мировой войны — боевые действия без существенных изменений на линии огня при высоких потерях с обеих сторон. В Кремле тем временем заверили: «киевскому режиму» не стоит и помышлять о каких-то победах на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

От 2023 года на Западе ждали прорыва украинскими войсками линии фронта. Но похоже, что закончится год без существенных территориальных изменений. Ни одна из сторон к началу ноября не добилась значительного расширения своих зон контроля, а в Киеве и среди его союзников начались размышления о будущем конфликта, участники которого оказались, по многим оценкам, в патовой ситуации. В последние дни особо отличилась премьер Италии Джорджа Мелони, которая в разговоре с российскими пранкерами, выдававшими себя за представителей Африканского союза, заявила, что видит «много усталости у всех сторон». «Мы близки к моменту, когда все поймут, что нам нужен путь выхода из этой ситуации. Проблема в том, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон и не разрушающее международное право»,— сказала глава итальянского правительства.

Между тем то, о чем сейчас говорят анонимно или иносказательно, главком ВСУ Валерий Залужный открыто описал на страницах британского журнала The Economist. Причем генерал сделал это дважды — сначала в формате статьи, а затем и в интервью.

В авторском эссе господин Залужный пояснил, что конфликт между Россией и Украиной переходит в новую фазу — «позиционную войну» на истощение. И это, по его мнению, выгодно России.

Если боевые действия трансформируются таким образом, это позволит РФ восстановить военный потенциал и создать угрозу существованию Украины, считает военачальник. В этой же статье Валерий Залужный предложил рецепт, как избежать надвигающегося сценария.

Во-первых, ВСУ необходимо как можно скорее усилить свои военно-воздушные силы.

Украинский генерал признал, что РФ сохраняет существенное превосходство в авиации, а для любой крупной наземной операции (видимо, включая контрнаступление) необходимо господство над противником в воздухе. Очевидно, ожидая в следующем году поставки американских истребителей F-16 (количества которых, как ранее пояснял тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, не хватит для создания паритета с РФ в авиации), господин Залужный предложил сделать упор на беспилотники. Они, по его задумке, должны отвлечь на себя российскую систему ПВО и стать противодействием ударным и разведывательным дронам РФ.

Во-вторых, украинский генерал заявил о необходимости модернизации средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По его словам, Россия за последнее десятилетие как раз модернизировала РЭБ, Украине же сейчас необходимо получить доступ к современным западным технологиям в этой сфере. Только в таком случае, уверен Валерий Залужный, есть возможность победить в «войне беспилотников».

В-третьих, Украине предстоит усилить технологии контрбатарейной борьбы.

По словам главкома ВСУ, когда западная современная артиллерия была только поставлена, Киев получил преимущество, однако затем — с улучшением работы РЭБ РФ — это превосходство сошло на нет.

В-четвертых, Запад должен нарастить поставки средств по разминированию территорий.

По словам господина Залужного, полтора года назад у Украины было в наличии небольшое количество устаревших средств для разминирования. Западные же образцы техники справляются с этой задачей значительно лучше, однако их количества недостаточно.

И наконец, Украине, как заверил генерал, необходимо создание резервов личного состава.

Для этого, пояснил он, надо устранить пробелы в законодательстве, позволяющие гражданам уклоняться от призыва. Валерий Залужный призвал перестать недооценивать Россию и заявил, что избежать «позиционной войны» можно, только выполнив все пять обозначенных им пунктов.

После этого в The Economist вышло интервью генерала Залужного, в котором он развил свои мысли. По его мнению, боевые действия зашли в тупик, и вместо контрнаступления ВСУ ситуация может трансформироваться в «позиционную войну» на годы и «измотать Украину». Генерал предупредил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», поскольку, «как и в Первую мировую войну», стороны достигли уровня технологий, который загоняют конфликт в тупик. К такому выводу господин Залужный пришел после прочтения книги советского генерал-майора Павла Смирнова «Прорыв укрепленных линий обороны», написанную в 1941 году и разбирающую битвы Первой мировой войны. Господин Залужный отметил, что по «учебникам НАТО» украинские войска за четыре месяца должны были добраться до Крыма, однако в итоге застряли на плотно заминированных полях.

По словам украинского генерала, прорывам обеих сторон, в частности, мешает тот факт, что стороны видят «все, что делает враг».

«Чтобы выйти из тупика, нам необходимо что-то новое, сопоставимое с порохом, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем для убийства друг друга»,— сказал он. И хотя технологического прорыва в ближайшее время не предвидится, ВСУ, по мнению главнокомандующего, придется продолжать контрнаступление, чтобы предотвратить «позиционную войну», и параллельно искать «этот порох, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы».

Сдержанный оптимизм Валерия Залужного, похоже, разделяют в Киеве не все, что следует из недавней статьи в журнале Time. В ней журналист Саймон Шустер, сославшись на неназванных лиц из окружения президента Украины Владимира Зеленского, сделал вывод: кроме самого украинского лидера мало кто из его команды всерьез верит в военную победу Киева в конфликте с Москвой и выход на границы 1991 года. Кроме того, в материале рассказывалось о разногласиях между политическим и военным руководством Украины, особенно в ситуациях, когда власти ставили задачи добиться определенных успехов на фронте, а ВСУ не располагали для этого соответствующими ресурсами. Более того, украинскому командованию приходилось перебрасывать войска с одного участка на другой, чтобы сдержать российское наступление.

Между тем в Москве, судя по всему, ознакомились с упомянутыми публикациями, в том числе со статьей и интервью Валерия Залужного, поскольку заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прозвучало как прямая полемика с главкомом ВСУ. Господин Песков заверил, что конфликт «не зашел в тупик», а Россия «последовательно продолжает проведение спецоперации». «Все цели, которые ставились, должны быть выполнены»,— сказал чиновник. Господин Песков заверил, что «даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно». По его мнению, чем раньше Украина «для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы».

Алексей Забродин