Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов) представил в Telegram-канале свою политическую программу из 14 пунктов. Она включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения тактики ведения боевых действий и условий мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов)

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов)

Фото: president.gov.ua

Среди прочего господин Арестович предложил перейти к стратегической обороне: «больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить». «Меняем систему мобилизации: вводим подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. Выпускаем мужчин за границу — с условием возвращения в случае призыва»,— говорится в сообщении.

Также он предложил потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе при условии, что ВСУ обязуются не «отвоевывать» занятые российскими силами территории, а будут добиваться их возвращения «только политическим путем».

Алексей Арестович в том числе предложил ввести чрезвычайное положение в экономике, привлечь частный бизнес в оборонное производство, расширить «интеграционные процессы» с соседними странами, включая Польшу и Румынию, усилить функции антимонопольного комитета.

Господин Арестович был советником офиса президента Украины с декабря 2020-го по января 2023-го. Он покинул должность после предположения о том, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины. Позднее он извинился и отказался от своих слов. В октябре в Верховной раде сообщали, что в отношении Алексея Арестовича возбуждено уголовное дело о призывах к насилию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».