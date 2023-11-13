Правительство поддержало проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов

Правительство поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В рамках инициативы предлагается ввести штрафы до 30 тыс. руб. за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафы до 5 тыс. руб. — за превышение на них скорости, до 3 тыс. руб. — за езду вдвоем.

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов»,— рассказал «РИА Новости» сенатор.

В проекте отзыва правительства сказано, что концепция законопроекта «заслуживает внимания», но документ поддержан при условии его доработки. В числе замечаний:

в пояснительной записке приводятся только данные о количестве и последствиях дорожно-транспортных происшествий с СИМ, но не о количестве привлеченных к административной ответственности лиц;

нет данных, свидетельствующих о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов, а также о случаях неисполнения органами местного самоуправления требований по организации движения;

предлагаемый в ч. 3 ст. 12.21 КоАП размер штрафа за нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки лицами, использующими СИМ, превышает размер штрафа, установленного за аналогичное правонарушение, совершенное водителем транспортного средства;

нужно сохранить право полиции пресекать административные правонарушения, допускаемые водителями электросамокатов и СИМ.

В августе на фоне увеличения случаев ДТП с использованием СИМ депутат Госдумы Виталий Ефимов призвал ввести обязательное обучение, права и номера для СИМ, а сенатор Александр Башкин предложил ограничить поездки на мощных электрических транспортных средствах. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подготовил проект закона о регистрации электросамокатов, его правительство не поддержало.

О росте числа аварий с участием СИМ — в материале «Ъ» «За СИМ не прощается».

Лаура Кеффер