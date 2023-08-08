От СИМ грозить мы будем велосипедам

Произошедшее в Москве смертельное ДТП по вине курьера, управлявшего электровелосипедом, спровоцировало новую волну инициатив по ужесточению правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Депутат Госдумы Виталий Ефимов призвал ввести обязательное обучение, права и номера для СИМ, а сенатор Александр Башкин предложил ограничить поездки на мощных электрических транспортных средствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прокуратура Москвы во вторник сообщила о заключении под стражу 22-летнего курьера, который несколькими днями раньше, управляя электровелосипедом, на трамвайных путях на улице Нижняя Красносельская сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая позже скончалась в больнице от травм.

Это не первый подобный инцидент в России. Тем не менее ДТП спровоцировало волну заявлений со стороны законодателей, предложивших ужесточить правила в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности. Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заявил «РИА Новости», что для предотвращения подобных ЧП нужно записать в правилах, где курьеры имеют право ездить — по тротуарам или по проезжей части. Отметим, что действующие ПДД не ограничивают пользователей. «Если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево и как работает светофор»,— продолжил господин Ефимов. По его мнению, индивидуальный электротранспорт должен иметь госномер, чтобы можно было фиксировать нарушения.

Сенатор Александр Башкин, в свою очередь, призвал использовать опыт стран, где принадлежащие физлицам, не контролируемые кикшеринговыми операторами тяжелые СИМ (вес более 25–35 кг) запрещено использовать в «общественном пространстве».

Сенатор Артем Шейкин ранее говорил о планах внести в Госдуму законопроект о штрафе до 5 тыс. руб. для владельцев СИМ, нарушающих скоростной режим (сегодня в КоАП отдельной санкции за это нет). Электросамокаты нуждаются в «средствах идентификации», признавала и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко: «Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а все-таки, если совершен наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил ПДД и нанес кому-то травмы». Зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова также говорила о необходимости регистрации СИМ и принятии «ограничительных мер в крупных городах». Регистрировать нужно электросамокаты, развивающие скорость более 6 км/ч, предлагал глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Совет по правам человека при президенте РФ, в свою очередь, настаивает на полном запрете движения СИМ по тротуарам.

Напомним, с 1 марта вступили в силу новые ПДД, которыми впервые было введено регулирование для СИМ: предельно разрешенная скорость — 25 км/ч; запрет выезда на проезжую часть, если возраст катающегося менее 14 лет; дорожные знаки, запрещающие кататься в определенных зонах и районах, и так далее. По данным МВД, в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ, на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минтранс уже заявил, что готовит новую порцию мер (см. “Ъ” от 20 июля): ограничение скорости обгона пешеходов, ужесточение штрафных санкций для нарушителей и обязательная регистрация всех используемых СИМ в специальном электронном реестре по аналогии с базой данных ГИБДД.

Иван Буранов