РБК: правительство не поддержало законопроект о номерах для электросамокатов

Правительство не поддержало законопроект, который предлагает установить порядок государственной регистрации электросамокатов, сообщил РБК со ссылкой на заключение, одобренное комиссией по законопроектной деятельности. В правительстве сочли, что некоторые нормы законопроекта избыточны, а ряд вопросов не урегулирован.

Как сказано в отзыве, законопроект предлагает определить правовой статус средств индивидуальной мобильности (СИМ) и закрепить в законах основания для контроля за соблюдением правил ПДД самокатчиками с помощью камер наблюдения на дорогах. Правительство отметило, что СИМ могут использовать не только владельцы, что затруднит контроль за их передвижениями через камеры.

Однако в КоАП уже есть административная ответственность иных лиц, участвующих в дорожном движении», за нарушения ПДД. Также отдельные регионы самостоятельно вводят ограничения для самокатов, отметили в правительстве.

В отзыве также отмечается ряд моментов, которые, по мнению правкомиссии, не отражены в законопроекте. В нынешней редакции документа не урегулированы вопросы об оформлении документов на электросамокаты при совершении сделок с ними и с внесением изменений. Госрегистрация также потребует дополнительных бюджетных затрат, тогда как в документе не определены источники поступления таких средств.

«Помимо этого, в сопроводительных материалах к законопроекту не представлены данные о финансовых и иных последствиях принятия федерального закона, в том числе об издержках, которые понесут в связи с введением государственной регистрации СИМ их владельцы»,— сказано в отзыве.

Законопроект о регистрации электросамокатов подготовил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Аналогичную инициативу о госрегистрации для электросамокатов также предлагал депутат от ЛДПР Владимир Сипягин. Сенатор Артем Шейкин сообщал о совместной работе с Минтрансом над законопроектом о введении административной ответственности за управление СИМ в пьяном виде.

Подробнее — в материале «Ъ» «От СИМ грозить мы будем велосипедам».

Олеся Павленко