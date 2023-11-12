Сенаторы знают меру строгости

Сенаторы готовят инициативу о введении ответственности для чиновников за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на круглом столе «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Судя по открытой части обсуждения, также можно ожидать ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации и подстрекательство к нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спецоперация, заявила на заседании круглого стола Ольга Ковитиди, выявила необходимость криминализации целого ряда деяний. Условно их можно разделить на три группы: непосредственно связанные с ведением военных действий, касающиеся объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации и имеющие отношение к обеспечению условий проведения СВО. Необходимость противодействия посягательствам уже послужила отправной точкой для многих важных законодательных изменений, напомнила госпожа Ковитиди: в частности, осенью прошлого года были приняты поправки к УК, существенно ужесточившие уголовную ответственность за преступления против военной службы. А совершение их в период мобилизации или военных действий было отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Обнаружилось также несовершенство правовых норм и отсутствие единого подхода к формированию баз подлежащих мобилизации, но и здесь провели работу над ошибками, отметила сенатор: уже идет работа над созданием единого информационного ресурса с данными граждан, которые необходимы в таких случаях.

Электронный реестр повесток и военнообязанных, как обещает Минцифры, должен быть создан до 31 декабря 2023 года, а в 2024-м уже будет вводиться в работу.

Госпожа Ковитиди также напомнила, что парламент принял закон, запрещающий призывникам выезд из страны с момента направления им повестки. Наконец, парламентарии предлагали ввести уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих и нехватку у них «полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов». Правда, правительство не поддержало эту инициативу, сославшись на то, что подобные противоправные действия уже охвачены рядом составов Уголовного кодекса, но законодатели, по словам госпожи Ковитиди, продолжают работать в этом направлении.

«Сегодня является актуальным вопрос ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер социальной защиты ветеранам и инвалидам боевых действий,— заявила сенатор.— Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная — выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции». В период СВО общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране остается «непростой», подчеркнула она: «Регулярно возникают новые вызовы, для противодействия которым необходимы эффективные правовые механизмы. Особенно актуально это в связи с усиливающейся деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, которые все больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, подорвать авторитет власти».

Значительная часть обсуждения прошла в закрытом режиме — он был распространен в том числе на обсуждение инициатив Минобороны и прокуратуры в области обеспечения режима военного времени.

Впрочем, как следует из открытой части дискуссии, можно ожидать появления новых составов преступления в ст. 328 УК (уклонение от мобилизации): их предложил разработать член ученого совета Института государства и права Игорь Бутрим. Так, ответственность за неявку по призыву на срочную службу должна распространяться и на уже уволенных в запас, считает ученый. Также, по его мнению, следует наказывать за подстрекательство к уклонению от мобилизации и организацию такого преступления.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что у него «есть огромное желание отрегулировать привлечение к уголовной ответственности добровольцев за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по контракту». По части оплаты и льгот их уже приравняли к военнослужащим, а вот привлечь к ответственности за дезертирство и неисполнение приказа пока невозможно, пояснил он. «Буквально вчера подписывал законопроект об ответственности добровольцев»,— успокоил коллегу депутат Госдумы Юрий Швыткин (документ группы авторов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесен в Думу утром 10 ноября).

Анастасия Корня