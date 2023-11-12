Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенаторы знают меру строгости

В Совфеде обсуждают ответственность за уклонение от мобилизации и промедление в поддержке бойцов СВО

Сенаторы готовят инициативу о введении ответственности для чиновников за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на круглом столе «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Судя по открытой части обсуждения, также можно ожидать ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации и подстрекательство к нему.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спецоперация, заявила на заседании круглого стола Ольга Ковитиди, выявила необходимость криминализации целого ряда деяний. Условно их можно разделить на три группы: непосредственно связанные с ведением военных действий, касающиеся объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации и имеющие отношение к обеспечению условий проведения СВО. Необходимость противодействия посягательствам уже послужила отправной точкой для многих важных законодательных изменений, напомнила госпожа Ковитиди: в частности, осенью прошлого года были приняты поправки к УК, существенно ужесточившие уголовную ответственность за преступления против военной службы. А совершение их в период мобилизации или военных действий было отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Обнаружилось также несовершенство правовых норм и отсутствие единого подхода к формированию баз подлежащих мобилизации, но и здесь провели работу над ошибками, отметила сенатор: уже идет работа над созданием единого информационного ресурса с данными граждан, которые необходимы в таких случаях.

Электронный реестр повесток и военнообязанных, как обещает Минцифры, должен быть создан до 31 декабря 2023 года, а в 2024-м уже будет вводиться в работу.

Госпожа Ковитиди также напомнила, что парламент принял закон, запрещающий призывникам выезд из страны с момента направления им повестки. Наконец, парламентарии предлагали ввести уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих и нехватку у них «полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов». Правда, правительство не поддержало эту инициативу, сославшись на то, что подобные противоправные действия уже охвачены рядом составов Уголовного кодекса, но законодатели, по словам госпожи Ковитиди, продолжают работать в этом направлении.

Электронные призывные пункты к набору в армию пока не готовы

«Сегодня является актуальным вопрос ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер социальной защиты ветеранам и инвалидам боевых действий,— заявила сенатор.— Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная — выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции». В период СВО общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране остается «непростой», подчеркнула она: «Регулярно возникают новые вызовы, для противодействия которым необходимы эффективные правовые механизмы. Особенно актуально это в связи с усиливающейся деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, которые все больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, подорвать авторитет власти».

Значительная часть обсуждения прошла в закрытом режиме — он был распространен в том числе на обсуждение инициатив Минобороны и прокуратуры в области обеспечения режима военного времени.

Впрочем, как следует из открытой части дискуссии, можно ожидать появления новых составов преступления в ст. 328 УК (уклонение от мобилизации): их предложил разработать член ученого совета Института государства и права Игорь Бутрим. Так, ответственность за неявку по призыву на срочную службу должна распространяться и на уже уволенных в запас, считает ученый. Также, по его мнению, следует наказывать за подстрекательство к уклонению от мобилизации и организацию такого преступления.

Социологи узнали у россиян, что следует считать победой в СВО

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что у него «есть огромное желание отрегулировать привлечение к уголовной ответственности добровольцев за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по контракту». По части оплаты и льгот их уже приравняли к военнослужащим, а вот привлечь к ответственности за дезертирство и неисполнение приказа пока невозможно, пояснил он. «Буквально вчера подписывал законопроект об ответственности добровольцев»,— успокоил коллегу депутат Госдумы Юрий Швыткин (документ группы авторов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесен в Думу утром 10 ноября).

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...