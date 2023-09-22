Призовут всех печатью и подписью

Грядущий осенний призыв срочников в вооруженные силы пройдет по прежним правилам — с бумажными повестками. Лишь за неявку по ним, а не по электронным документам будут штрафовать на 30 тыс. руб. Об этом сообщили в руководстве комитета Госдумы по обороне. Ранее в Минцифры признали, что единый реестр воинского учета, в который включены и цифровые повестки, полноценно заработает не ранее 2025 года. Штрафовать за неявку в военкомат могут лишь в случае надлежащего вызова призывника, а по закону сейчас это вручение повестки лично в руки или заказным письмом, поясняет юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что грядущий осенний призыв на военную службу в России пройдет по привычным правилам, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Основным документом для явки в военкомат будет повестка в письменной форме»,— подчеркнул он. Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В войска призовут граждан от 18 до 27 лет: их точное количество определит указ президента РФ (еще не опубликован). Фактически единственным нововведением в призыве станет повышенный — с максимальных 3 тыс. до 30 тыс. руб.— штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. Соответствующие поправки к КоАП РФ были приняты Госдумой в июле 2023 года и вступают в силу с 1 октября.

Господин Картаполов дал понять, что и штрафовать по-новому смогут призывников, не явившихся в военкомат по традиционной бумажной повестке.

В апреле 2023 года, напомним, Госдума приняла закон, предусматривающий создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. Документ предполагает, что россиян оповестят о необходимости явиться в военкомат через портал госуслуг, ограничивая им до явки выезд из страны. Уклонистам могут также запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Уклонистом считается гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток с момента получения повестки.

Между тем 19 сентября 2023 года замминистра цифрового развития Олег Качанов дал понять, что цифровой реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года. Ранее в правительстве РФ планировали сдать его в эксплуатацию в 2024 году. В Минцифры затянувшуюся подготовку объяснили «жесткими требованиями» к информационной безопасности и создаваемой инфраструктуре, включая каналы связи. Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта, упоминал среди проблем взаимодействие с вузами, неохотно и вразнобой предоставляющими данные о студентах, а также долгую государственную сертификацию реестра и его компонентов (см. “Ъ” от 20 сентября 2023 года).

Господин Картаполов заверил, что новые нормы о реестре воинского учета заработают «с момента создания реестра».

«У нас есть регионы, где создана вся инфраструктура. А есть регионы, где систему сейчас запустить невозможно»,— посетовал депутат, подчеркнув, что работу единого для страны реестра невозможно запустить в части субъектов. Впрочем, господин Картаполов пообещал, что в регионах с передовой цифровой готовностью призывникам «могут приходить электронные повестки». Но, заверил депутат, в ходе осеннего призыва они лишь будут дублировать традиционные бумажные документы.

Адвокат Александр Передрук напоминает, что, согласно КоАП РФ, ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины «может наступать только в случае оповещения гражданина повесткой надлежащим образом». По его словам, принятые в апреле 2023 года ст. 8.2 и 8.3 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают рассылку повесток с использованием реестра воинского учета, причем в электронной форме «в порядке и способами», установленными правительством РФ. Но эти нормы, подчеркивает господин Передрук, до сих пор не утверждены.

В мае 2023 года, отметим, правительство РФ опубликовало проект постановления о введении в РФ цифрового реестра воинского учета (в его базе данных предполагалось хранить 25 полей с информацией о паспортных данных гражданина, ИНН, телефоне, сведениях об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья). Впрочем, этот проект так и не был утвержден.

В июле 2023 года Белый дом издал постановление №1200, вносящее изменения в положения о призыве, утвердив новую форму повестки из военкомата и возможность дублирования подобных бумажных документов электронными (с рассылкой в личный кабинет на портале госуслуг). Но в этом постановлении описан лишь возможный способ оповещения граждан, а не его порядок, разъясняет господин Передрук. По закону повестки «должны направляться в письменной форме и именно дублироваться в электронной форме», уверен он: «В настоящий момент существуют два способа надлежащего вызова призывников — повестка лично в руки или заказное письмо. Неявка без уважительных причин именно по таким врученным повесткам образует состав правонарушения».

Александр Воронов