Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Призовут всех печатью и подписью

Электронные призывные пункты к набору в армию пока не готовы

Грядущий осенний призыв срочников в вооруженные силы пройдет по прежним правилам — с бумажными повестками. Лишь за неявку по ним, а не по электронным документам будут штрафовать на 30 тыс. руб. Об этом сообщили в руководстве комитета Госдумы по обороне. Ранее в Минцифры признали, что единый реестр воинского учета, в который включены и цифровые повестки, полноценно заработает не ранее 2025 года. Штрафовать за неявку в военкомат могут лишь в случае надлежащего вызова призывника, а по закону сейчас это вручение повестки лично в руки или заказным письмом, поясняет юрист.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что грядущий осенний призыв на военную службу в России пройдет по привычным правилам, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Основным документом для явки в военкомат будет повестка в письменной форме»,— подчеркнул он. Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В войска призовут граждан от 18 до 27 лет: их точное количество определит указ президента РФ (еще не опубликован). Фактически единственным нововведением в призыве станет повышенный — с максимальных 3 тыс. до 30 тыс. руб.— штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. Соответствующие поправки к КоАП РФ были приняты Госдумой в июле 2023 года и вступают в силу с 1 октября.

Господин Картаполов дал понять, что и штрафовать по-новому смогут призывников, не явившихся в военкомат по традиционной бумажной повестке.

В апреле 2023 года, напомним, Госдума приняла закон, предусматривающий создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. Документ предполагает, что россиян оповестят о необходимости явиться в военкомат через портал госуслуг, ограничивая им до явки выезд из страны. Уклонистам могут также запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Уклонистом считается гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток с момента получения повестки.

Между тем 19 сентября 2023 года замминистра цифрового развития Олег Качанов дал понять, что цифровой реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года. Ранее в правительстве РФ планировали сдать его в эксплуатацию в 2024 году. В Минцифры затянувшуюся подготовку объяснили «жесткими требованиями» к информационной безопасности и создаваемой инфраструктуре, включая каналы связи. Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта, упоминал среди проблем взаимодействие с вузами, неохотно и вразнобой предоставляющими данные о студентах, а также долгую государственную сертификацию реестра и его компонентов (см. “Ъ” от 20 сентября 2023 года).

Господин Картаполов заверил, что новые нормы о реестре воинского учета заработают «с момента создания реестра».

«У нас есть регионы, где создана вся инфраструктура. А есть регионы, где систему сейчас запустить невозможно»,— посетовал депутат, подчеркнув, что работу единого для страны реестра невозможно запустить в части субъектов. Впрочем, господин Картаполов пообещал, что в регионах с передовой цифровой готовностью призывникам «могут приходить электронные повестки». Но, заверил депутат, в ходе осеннего призыва они лишь будут дублировать традиционные бумажные документы.

Адвокат Александр Передрук напоминает, что, согласно КоАП РФ, ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины «может наступать только в случае оповещения гражданина повесткой надлежащим образом». По его словам, принятые в апреле 2023 года ст. 8.2 и 8.3 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают рассылку повесток с использованием реестра воинского учета, причем в электронной форме «в порядке и способами», установленными правительством РФ. Но эти нормы, подчеркивает господин Передрук, до сих пор не утверждены.

В мае 2023 года, отметим, правительство РФ опубликовало проект постановления о введении в РФ цифрового реестра воинского учета (в его базе данных предполагалось хранить 25 полей с информацией о паспортных данных гражданина, ИНН, телефоне, сведениях об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья). Впрочем, этот проект так и не был утвержден.

Минтруд расширяет список мест для альтернативной гражданской службы

В июле 2023 года Белый дом издал постановление №1200, вносящее изменения в положения о призыве, утвердив новую форму повестки из военкомата и возможность дублирования подобных бумажных документов электронными (с рассылкой в личный кабинет на портале госуслуг). Но в этом постановлении описан лишь возможный способ оповещения граждан, а не его порядок, разъясняет господин Передрук. По закону повестки «должны направляться в письменной форме и именно дублироваться в электронной форме», уверен он: «В настоящий момент существуют два способа надлежащего вызова призывников — повестка лично в руки или заказное письмо. Неявка без уважительных причин именно по таким врученным повесткам образует состав правонарушения».

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...