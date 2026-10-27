Основателя Level Kitchen Артура Зеленого объявили в розыск в России
МВД России объявило в федеральный розыск основателя сервиса доставки готовой еды Level Kitchen Артура Зеленого, следует из базы на сайте ведомства. По какой статье Уголовного кодекса, не указано.
Источники РБК в правоохранительных органах утверждают, что дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Особо крупным размером считается сумма свыше 56,25 млн руб. за три финансовых года подряд. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Артур Зеленый — основатель холдинга Performance Group, в который входят ООО «Левел мск» (Level Kitchen), ООО «Здоровая еда» и ООО «Моя еда». По данным на октябрь 2026 года задолженность «Левел мск» перед налоговыми органами составила не менее 750 млн руб., следует из данных СПАРК.
Операционные компании Performance Group принадлежат кипрской PFLK Group, конечным бенефициаром которой ФНС считает господина Зеленого. Летом управление службы по Саратовской области потребовало взыскать с него 170,1 млн руб. долгов компании «Оператор». По этому разбирательству Арбитражный суд Москвы арестовал его недвижимость и транспорт в Москве, а также ограничил выезд из России.