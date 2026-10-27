Основателя Level Kitchen Артура Зеленого объявили в розыск в России

Артур Зеленый — основатель холдинга Performance Group, в который входят ООО «Левел мск» (Level Kitchen), ООО «Здоровая еда» и ООО «Моя еда». По данным на октябрь 2026 года задолженность «Левел мск» перед налоговыми органами составила не менее 750 млн руб., следует из данных СПАРК.