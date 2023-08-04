Путин запретил уезжать из страны получившим повестку

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам покидать страну с момента получения повестки в военкомат. Запрет на выезд будет действовать с момента размещения повестки в реестре врученных.

Госдума в апреле одобрила закон о создании единого реестра военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Минцифры прогнозирует, что реестр запустят не раньше осени.

Госдума приняла закон 25 июля, Совет федерации одобрил его 28 июля. Слова «и получившим повестку военного комиссариата» исключить, слова «когда в соответствии с ФЗ такая повестка считается врученной» заменить словами «размещения в отношении их повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток», говорится во внесенных изменениях.

Решение о запрете выезда призывника будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки, ранее он действовал с момента, когда повестка считалась врученной. Решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из России, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Также законом уточняется порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете: теперь всю информацию региональные власти будут передавать Минздраву, который обеспечит передачу сведений в реестр. Ранее региональные власти передавали эти сведения в электронном виде, получив данные о здоровье подлежащих призыву от медицинских организаций.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».