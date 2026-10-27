Песков: рано говорить о влиянии Финляндии и Норвегии на диалог в Абу-Даби

Говорить о влиянии телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гарой Стере на трехсторонние переговоры по Украине пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.