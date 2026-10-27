Песков: рано говорить о влиянии Финляндии и Норвегии на диалог в Абу-Даби
Говорить о влиянии телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гарой Стере на трехсторонние переговоры по Украине пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«При определенном развитии в дальнейшем и стечении обстоятельств может, но пока, конечно, говорить об этом преждевременно»,— сказал представитель Кремля ИС «Вести».
Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива о разговоре с Владимиром Путиным исходила от Финляндии и Норвегии — двух «очень важных приграничных» для России стран.
Телефонный разговор состоялся 27 октября. Стороны обсудили в том числе предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби, которые, как ожидается, пройдут в ноябре. Разговор готовился совместно с США и Украиной, рассказал Александр Стубб.