Генсек ООН: управление Газой должна взять на себя Палестинская Администрация

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что управление сектором Газа должна взять на себя Палестинская Администрация (Палестина), а Израиль должен согласиться на переговоры по решению проблемы двух государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid REFILE - CORRECTING MONTH, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid REFILE - CORRECTING MONTH, Reuters

«В случае положительного исхода... Палестинская Администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества. Это лучший вариант развития событий»,— сказал господин Гутерриш в эфире CNN (цитата по ТАСС).

США, которые выступают против прекращения огня в войне Израиля и палестинского движения «Хамас», считают, что контроль над сектором Газа должна в итоге получить Палестинская Администрация, которая сейчас управляет Западным берегом Иордана. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявлял о готовности взять сектор Газа под управление. Однако Израиль выступает против передачи сектора Газа под контроль Палестины.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Эрдни Кагалтынов