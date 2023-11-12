Израиль нанес удары по объектам в Сирии

Истребители израильской армии атаковали объекты «террористической инфраструктуры» в Сирии, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram. Утверждается, что авиаудар стал ответом на субботнюю атаку в направлении Голанских высот. Минобороны Сирии о последствиях удара не сообщало.

Израиль подвергается ударам со стороны Сирии и атакует объекты на территории страны на фоне продолжающейся войны с «Хамасом» в секторе Газа. Так, Израиль и США в ночь на 9 ноября нанесли разные удары по Сирии. Как сообщал Дамаск, был нанесен «некоторый материальный ущерб» военным объектам. 10 ноября ЦАХАЛ ударил по объекту в Сирии, с территории которого, как утверждалось, был запущен беспилотник. За последние недели атакам в том числе подвергались аэропорты Дамаска и Алеппо, которые временно выводились из строя.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Взрыв Газы».

Леонид Уварчев