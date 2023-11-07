Взрыв Газы

7 ноября исполнился месяц со дня нападения «Хамаса» на Израиль. Атака положила начало кровопролитной войне, какой Ближний Восток не знал уже давно. Погибли и были ранены десятки тысяч людей, и конца войне не видно. Даже несмотря на то, что именно 7 ноября появились сообщения о продвижении израильской армии в центр города Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit, File, AP Фото: Ariel Schalit, File, AP

«Месяц назад, в ту черную субботу, 7 октября, нам была навязана жестокая война. Это война за наш дом. Мы уничтожим военные и властные структуры "Хамаса". Газа больше не будет угрозой для Государства Израиль»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник в речи, посвященной месяцу со дня начала войны. Он добавил: «Я встречаюсь с международными лидерами, показываю им ужасы, которые творил "Хамас", рассказываю о героизме наших людей. И я говорю им: "Наша война — это ваша война. Если мы не победим, вы следующие на очереди". И я всегда добавляю: "Мы победим"».

Напомним, что 7 октября палестинские боевики под прикрытием ракетного обстрела вторглись на израильскую территорию. Согласно последним оценкам Армии обороны Израиля, речь идет примерно о 3 тыс. боевиков. Вслед за ними из сектора Газа сквозь сделанные бреши в ограждении хлынули толпы вооруженных погромщиков, ворвавшихся в приграничные с сектором населенные пункты. Они убивали и пытали всех без разбора. За день погибло около 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения. Еще примерно 245 человек были угнаны в сектор Газа в качестве заложников. Среди погибших, раненых и заложников как израильтяне, так и иностранные граждане, в том числе и россияне.

Израиль объявил о начале войны с «Хамасом» буквально в первые часы после атаки боевиков, когда масштабы случившегося были еще до конца непонятны. Среди оперативных целей было уничтожение боевиков, проникших на израильскую территорию, и освобождение заложников. Одновременно израильская авиация начала наносить авиаудары по сектору Газа. «Или мы, или они»,— заявил министр обороны Йоав Галант. Военное и политическое руководство Израиля заявило, что намерено полностью уничтожить не только военную инфраструктуру «Хамаса», но и положить конец его правлению в секторе Газа.

С самого начала было очевидно, что для реализации этих целей Израилю придется впервые с 2014 года войти в сектор Газа.

В срочном порядке были мобилизованы более 300 тыс. человек. Часть из них была направлена на юг к Газе, а часть — на север, к границам с Ливаном и Сирией, так как оттуда также были зафиксированы попытки проникновений. Ливанское движение «Хезболла» и базирующиеся в Ливане отряды «Хамаса» начали обстрелы Израиля с севера. В итоге израильские власти приняли решение об эвакуации населенных пунктов не только в районе сектора Газа, но и на севере страны. Это оказалось оправданным решением — обстрелы с севера с каждым днем становятся все интенсивнее. Но пока в основном ракеты летят в сторону Израиля из сектора Газа.

За этот месяц «Хамас» выпустил по израильской территории около 9 тыс. ракет. Часть из них упала в секторе Газа. Около 200 ракет попали в жилые дома в Израиле.

По оценкам израильских экспертов, в распоряжении «Хамаса» остается еще половина или даже чуть больше использованного арсенала.

На подготовку наземной операции ушло около двух недель. Она была начата только 20 октября. Театром военных действий стал север сектора Газа. Именно там находится основная военная инфраструктура «Хамаса». Израильская армия перерезала анклав, окружила его северную часть и вышла к Средиземному морю. А 7 ноября появились сообщения о том, что бои идут уже в центре города Газа.

Сложность ситуации для израильских военных заключается в том, что подземные опорные пункты, построенные боевиками, тянутся под всем сектором Газа, площадь которого составляет 365 кв. км.

По оценкам израильских официальных лиц, в секторе имеется примерно 1,3 тыс. тоннелей общей протяженностью около 500 км. Выходы из них находятся в самых неожиданных местах. Израиль утверждает, что для своих командных пунктов, а также точек запуска ракет «Хамас» использует гражданскую инфраструктуру — больницы, школы, мечети. За месяц войны израильские военные уничтожили более 2,5 тыс. целей в секторе Газа. Сообщается о ликвидации десятков командиров боевиков.

По данным палестинского Минздрава, в результате воздушной и наземной операций Израиля в секторе Газа погибли более 10,3 тыс. палестинцев.

Почти половина из них — дети. Еще около 3 тыс. находятся под завалами. Число раненых превысило 25 тыс. человек. Около 70% из более чем двухмиллионного населения Газы оказались в статусе вынужденных переселенцев. Еще до начала наземной операции Израиль рекомендовал палестинцам покинуть северные районы сектора и уйти на юг, однако не все могли это сделать. Переселение продолжается до сих пор, Израиль предоставляет для выхода из зоны боевых действий гуманитарные коридоры. Но беженцам негде жить — южные районы сектора переселены и также периодически подвергаются ракетным ударам. Однако туда все же возможно доставить гуманитарную помощь. Ее поставки начались с 21 октября, после того как Израиль и Египет при посредничестве США и Катара договорились о досмотре груза, который попадает в Газу. До этого две недели сектор Газа находился в блокаде. Но до сих пор США продолжают дискуссию с Египтом и Израилем о поставках палестинцам топлива. Пока израильская сторона готова его поставлять только при условии, если будут освобождены заложники. В свою очередь, «Хамас» не хочет никого отпускать, пока не будет прекращения огня. Идет спор и о гуманитарных паузах.

Накануне в интервью американскому телеканалу ABC Биньямин Нетаньяху заявил: «Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников».

В том же интервью господин Нетаньяху затронул и будущее сектора Газа. Отвечая на вопрос, кто будет управлять сектором после того, как там будет положен конец правлению «Хамаса», премьер-министр сказал, что Израиль возьмет на себя «общую ответственность за безопасность» на этой территории на неопределенный срок. «Мы видели, что происходит, когда у нас этого нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, мы имеем дело с вспышкой террора "Хамаса" в масштабах, которые мы не можем себе представить»,— сказал он. Но ничего более конкретного от него журналистам добиться не получилось.

Среди обсуждаемых в СМИ сценариев — оккупация Израилем сектора хотя бы на время или же управление им под контролем арабских стран и международных надзорных органов. США заявляют о необходимости передать контроль Палестинской национальной администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом, контролирующей Западный берег реки Иордан. Однако там смотрят на этот план с сомнением, понимая, что население Газы вряд ли встретит новую власть благосклонно. Так, по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи господина Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле палестинский лидер заявил, что готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем. Он подчеркнул, что не собирается возвращаться в Газу на израильском танке.

Так что вопрос о будущем сектора Газа, да и всей Палестины пока открыт. Впрочем, непонятно также, чем и когда закончится израильская военная операция. Но международное давление на Израиль по мере интенсивности боев возрастает. От него требуют лучше выверять удары, чтобы под них не попадало гражданское население, а в идеале после окончания военной операции заключить мирное соглашение с палестинцами. Израильтяне об этом пока не думают. Они требуют возвращения заложников и добиваются уничтожения «Хамаса», чтобы события 7 октября больше никогда не могли повториться.

Марианна Беленькая, Тель-Авив