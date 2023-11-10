Израиль нанес удар по Сирии в ответ на пуск БПЛА по школе в Эйлате

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту в Сирии, из которого, как считается, был запущен беспилотник, попавший в школу в израильском городе Эйлат, сообщила пресс-служба армии Израиля. Точка, по которой был нанесен ответный удар, не называется.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по организации в Сирии, которая вчера (четверг) осуществила запуск БПЛА в направлении Эйлата, поразившего школу в городе»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа в Telegram-канале.

9 ноября около 15:00 по местному времени (16:00 мск) по школе «Цеелим» в Эйлате, портовом городе на границе с Иорданией, был нанесен удар. В тот момент в школе находились дети. Однако никто не пострадал. Повреждения получило здание школы.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Анастасия Ларина