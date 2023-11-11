Пропуск иностранцев из Газы в Египет через КПП «Рафах» возобновится 12 ноября

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом возобновит пропуск иностранцев с завтрашнего дня, 12 ноября. Об этом сообщило управление погранпереходов Газы в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

10 ноября сектор Газа через КПП «Рафах» должны были покинуть 594 иностранных гражданина, включая 85 россиян. Граждан России впервые включили в список на выезд из анклава. Для их эвакуации в Каир прибыли два спецборта.

Однако проход был заблокирован из-за «отсутствия координации по вопросу доставки раненых палестинцев из северной части сектора Газа». Вслед за этим замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян из анклава займет не более трех дней. Российская сторона обсуждала решение вопроса с Израилем, Палестиной и Египтом.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Лусине Баласян