МИД: эвакуация россиян из сектора Газа займет максимум три дня

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ТАСС, что эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет займет не более трех дней. По словам дипломата, сегодня, 10 ноября, работа КПП была заблокирована, поэтому иностранцев из сектора Газа не выпускали.

«Сегодня мы надеялись, что начался процесс (эвакуации.— "Ъ"), и что он будет осуществляться четко и в устойчивом режиме, но, к сожалению, возникла такая проблема, которую мы сейчас решаем»,— сказал агентству господин Богданов.

Rafah Online, информационный портал, освещающий обстановку на КПП «Рафах», сообщил, что сегодня пропуск иностранцев и палестинцев с двойным гражданством на территорию Египта не осуществлялся из-за «отсутствия координации по вопросу доставки раненых палестинцев из северной части сектора Газа».

Замглавы МИДа заявил ТАСС, что проблема вывоза раненых через КПП не должна увязываться с вывозом гражданских с иностранными паспортами. Он сообщил, что РФ обсуждает решение проблемы с Израилем, Палестиной и Египтом.

Ранее сегодня на Rafah Online был опубликован список лиц с иностранным гражданством, которым разрешили покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» 10 ноября. В списке 85 россиян. Позднее в Каир прибыли два спецборта для эвакуации граждан России из сектора Газа. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

Эрдни Кагалтынов