В Каир прибыли два спецборта для эвакуации россиян из Газы

В столицу Египта прибыли два спецборта для эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный источник. Ранее Управление погранпереходов сектора Газа подтвердило, что 10 ноября из анклава через КПП «Рафах» вывезут 594 иностранца, включая 85 граждан России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа»,— сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Египте в ближайшее время приземлится еще один спецборт. Об этом также пишут ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Каира и «Известия» со ссылкой на источник в МИД России.

«Известия» сообщают, что через КПП «Рафах» представители российского министерства планируют вывезти из анклава чуть больше тысячи россиян с двойным гражданством. Накануне издание Asharq Al-Awsat писало о возобновлении эвакуации иностранных граждан и раненых палестинцев через КПП «Рафах».

Эскалация в регионе началась 7 октября после атак боевиков «Хамаса» на территории Израиля. 1 ноября впервые с начала военных действий через КПП «Рафах» выпустили 450 иностранцев. По последним данным, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние. Кремль утверждал, что российские дипломаты «осуществляют определенные контакты» по этой теме. МИД России назвал срок согласования эвакуации россиян из Газы недопустимо долгим.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Петр Бузлаев