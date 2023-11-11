Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в Североатлантический альянс без территорий, занятых российскими силами. По его словам, этот вопрос нельзя откладывать до следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Маркив / Pool, Коммерсантъ Фото: Михаил Маркив / Pool, Коммерсантъ

«Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО»,— сказал господин Расмуссен, его слова приводит The Guardian.

По словам бывшего генсека НАТО, «частичное членство» Украины не заморозит конфликт, а «удержит Россию от наращивания атак» и «освободит украинские силы для отправки на линию фронта». По его словам, это даст четкий сигнал России о возможном ответе НАТО на любые угрозы.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Как отмечает The Guardian, после начала спецоперации он часто взаимодействовал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, в том числе по вопросу членства страны в НАТО.

15 августа начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен допустил «нежелательный» сценарий, при котором Украине придется уступить часть своих территорий России для вступления в Североатлантический альянс. Позднее он извинился за сказанное, подчеркнув, что не выражал официальную позицию НАТО. Украина исключала уступки территорий в обмен на вступление в альянс.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Вступление страны в альянс невозможно, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия (при таком сценарии 5-я статья договора НАТО предполагает коллективную оборону). При этом на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО договорились упростить путь вступления Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян