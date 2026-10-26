Минобрнауки распределит платные места вузам по новым правилам
При распределении университетам платных мест, доступных для поступления в 2027 году, Минобрнауки намерено обращать больше внимания на качество приема на направлении и востребованность выпускников на рынке труда. Это следует из проекта методики определения предельного количества платных мест, опубликованного ведомством для общественного обсуждения.
Согласно документу, места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются. При расчете также будет учитываться доля вуза в общем приеме студентов в регионе. «Таким образом, оценивается не только эффективность самого вуза, но и сбалансированное развитие высшего образования в регионе в целом»,— отмечают в Минобрнауки.
Впервые места для коммерческого обучения были ограничены Минобрнауки в приемную капанию 2026 года. Соответствующие права правительство получило только в прошлом году — до этого вузы самостоятельно определяли, сколько студентов-платников они смогут обучить исходя из своих возможностей. Ограничения затронули не все направления, а только 40 специальностей, по которым на рынке труда переизбыток кадров, но у абитуриентов они все равно пользуются большой популярностью. В первую очередь это юриспруденция, экономика и менеджмент. В итоге, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в этом году средний балл ЕГЭ на платных местах вырос (+1,5 балла), а их количество сократилось на 27,7%.
Методика распределения мест, использованная в прошлом году, была пилотной и утверждалась только на приемную кампанию 2026 года. В пресс-службе ведомства сообщают, что результаты набора этого года были отдельно проанализированы и на основе этих выводов правила были обновлены.
С учетом этого анализа ведомство планирует также сократить и перечень специальностей, которых касаются ограничения. Из него планируется убрать 15 направлений, качество набора на которые почти не изменилось после введения регулирования (см. “Ъ” от 26 октября).