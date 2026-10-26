Минобрнауки распределит платные места вузам по новым правилам

Впервые места для коммерческого обучения были ограничены Минобрнауки в приемную капанию 2026 года. Соответствующие права правительство получило только в прошлом году — до этого вузы самостоятельно определяли, сколько студентов-платников они смогут обучить исходя из своих возможностей. Ограничения затронули не все направления, а только 40 специальностей, по которым на рынке труда переизбыток кадров, но у абитуриентов они все равно пользуются большой популярностью. В первую очередь это юриспруденция, экономика и менеджмент. В итоге, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в этом году средний балл ЕГЭ на платных местах вырос (+1,5 балла), а их количество сократилось на 27,7%.