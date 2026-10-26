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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Минобрнауки распределит платные места вузам по новым правилам

При распределении университетам платных мест, доступных для поступления в 2027 году, Минобрнауки намерено обращать больше внимания на качество приема на направлении и востребованность выпускников на рынке труда. Это следует из проекта методики определения предельного количества платных мест, опубликованного ведомством для общественного обсуждения.

Александр Баранов / Коммерсантъ

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Согласно документу, места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются. При расчете также будет учитываться доля вуза в общем приеме студентов в регионе. «Таким образом, оценивается не только эффективность самого вуза, но и сбалансированное развитие высшего образования в регионе в целом»,— отмечают в Минобрнауки.
Впервые места для коммерческого обучения были ограничены Минобрнауки в приемную капанию 2026 года. Соответствующие права правительство получило только в прошлом году — до этого вузы самостоятельно определяли, сколько студентов-платников они смогут обучить исходя из своих возможностей. Ограничения затронули не все направления, а только 40 специальностей, по которым на рынке труда переизбыток кадров, но у абитуриентов они все равно пользуются большой популярностью. В первую очередь это юриспруденция, экономика и менеджмент. В итоге, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в этом году средний балл ЕГЭ на платных местах вырос (+1,5 балла), а их количество сократилось на 27,7%.
Методика распределения мест, использованная в прошлом году, была пилотной и утверждалась только на приемную кампанию 2026 года. В пресс-службе ведомства сообщают, что результаты набора этого года были отдельно проанализированы и на основе этих выводов правила были обновлены.
С учетом этого анализа ведомство планирует также сократить и перечень специальностей, которых касаются ограничения. Из него планируется убрать 15 направлений, качество набора на которые почти не изменилось после введения регулирования (см. “Ъ” от 26 октября).
Высшее образование
Минобрнауки
Российское образование

Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент