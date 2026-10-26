Надзор спросил с надзора
У чиновника, следившего за стройками, нашли недвижимость на 1,5 млрд рублей
“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к Вячеславу Захарову, являвшемуся заместителем начальника службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Чиновник оказался подпольным миллиардером: им были приобретены десятки земельных участков, домов и квартир в основном на берегу Финского залива и Ладожского озера, которые сдавались в аренду.
Иск к Вячеславу Захарову, членам его семьи и доверенным лицам подан в Приморский райсуд Санкт-Петербурга. В материалах дела говорится, что главный ответчик 23 года занимал различные должности в сфере государственного строительного надзора Санкт-Петербурга. Карьеру закончил в 2024 году, будучи заместителем начальника соответствующей службы Северной столицы. Уволился он по собственному желанию, занявшись строительством на новых российских территориях, в том числе в Мариуполе, однако прокуратура через суд изменила причину его отставки на увольнение в связи с утратой доверия.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, игнорируя запреты на предпринимательскую деятельность, служащий через подконтрольных ему лиц руководил ООО «Мега-Строй», осуществлявшим строительство жилых и нежилых зданий, а также ООО «Реал-Яхтинг», оказывающим услуги в сфере организации отдыха.
Для сокрытия нарушения антикоррупционного законодательства и стандартов господин Захаров зарегистрировал свой бизнес на детей, не имевших ни самостоятельного источника доходов, ни опыта и знаний для его ведения, а также на доверенных лиц.
В последующем он, как говорится в иске, «стал формировать материальную базу компаний». Для этого фигурант, в частности, обеспечил выдачу ООО «Мега-Строй» разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию 17-этажного нежилого здания в Санкт-Петербурге на Бестужевской улице, д. 23, стр. 1 кадастровой стоимостью 923 935 907 руб. Изначально на этом месте строился физкультурный комплекс. Также совместно с партнерами он приобрел имущественный комплекс базы отдыха на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области, управление которым осуществлялось подконтрольными ему ООО «Реал-Яхтинг» и ООО «Пчелка» (ликвидировано в 2024 году). ООО «Реал-Яхтинг» за последние пять лет получена прибыль на сумму более 60 млн руб.
Незаконный доход, по данным Генпрокуратуры, был направлен господином Захаровым на развитие бизнеса, приобретение и строительство жилой и коммерческой недвижимости, а также в покупку транспортных средств. Для сокрытия реального имущественного положения и ухода от декларирования активы снова оформлялись на родственников и доверенных лиц. Часть объектов уже продана, а вырученные деньги «трансформированы в новые активы».
На бывшую жену надзорщик купил и оформил четыре дома с земельными участками в курортном поселке Лисий Нос на берегу Финского залива.
Она также по бумагам стала владелицей квартиры в новом жилом комплексе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, автомобилей Mercedes GL350 и Mercedes Е200. Один из ее участков в Лисьем Носе затем был застроен. Номинальным владельцам, в том числе новому мужу его экс-супруги, от господина Захарова досталось 11 участков, в основном в курортной зоне Санкт-Петербурга, 12 жилых и нежилых строений на них, а также 4 престижные иномарки.
У ООО «Реал-Яхтинг» на одноименной базе отдыха в поселке Бурнево Ленобласти оказалось 13 участков и 26 домов, которые сдают в аренду, пара иномарок и маломерное судно Trophy pro.
Общая стоимость приобретенных господином Захаровым и аффилированными с ним лицами активов, по подсчетам Генпрокуратуры, превышает 1,5 млрд руб. При этом совокупный доход ответчиков составил всего 84 млн руб., с которого уплачен налог в размере 13%. Надзор требует, чтобы активы были арестованы, а затем обращены в доход государства. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры должны быть выявлены все счета главного ответчика и связанных с ним лиц, которые также попадут под обеспечительные меры.