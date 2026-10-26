Надзор спросил с надзора

В последующем он, как говорится в иске, «стал формировать материальную базу компаний». Для этого фигурант, в частности, обеспечил выдачу ООО «Мега-Строй» разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию 17-этажного нежилого здания в Санкт-Петербурге на Бестужевской улице, д. 23, стр. 1 кадастровой стоимостью 923 935 907 руб. Изначально на этом месте строился физкультурный комплекс. Также совместно с партнерами он приобрел имущественный комплекс базы отдыха на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области, управление которым осуществлялось подконтрольными ему ООО «Реал-Яхтинг» и ООО «Пчелка» (ликвидировано в 2024 году). ООО «Реал-Яхтинг» за последние пять лет получена прибыль на сумму более 60 млн руб.