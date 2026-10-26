Кино аморального беспокойства

Бесспорно, страдает и отец, но с ним сложнее, и актер Себастиан Стэн мастерски воплощает амбивалентность своего персонажа. Противостоя слишком назойливым опекунам, Михай организует кампанию давления на суд: для этого он привлекает консервативных членов христианской общины, и они тоже не вызывают решительно никаких симпатий. В памяти сразу возникает еще один важный фильм Мунджиу — «За холмами», там дело происходило в румынском православном монастыре, превратившемся в тюрьму, а потом и в кладбище для одной из героинь. Критика издержек левого либерализма не означает автоматической поддержки церковных фундаменталистов, и подозревать в этом Мунджиу, как поспешили некоторые рецензенты «Фьорда», совершенно нет оснований.