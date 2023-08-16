Глава офиса генсека НАТО передумал советовать Киеву отказаться от территорий

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что его вчерашнее предположение о возможности вступления Украины в альянс в обмен на территориальные уступки России является «ошибочным». По словам господина Йенссена, он выступил с таким заявлением в рамках «широкой дискуссии» и это не является официальной позицией руководства НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стиан Йенссен

Фото: NATO Стиан Йенссен

Фото: NATO

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка»,— сообщил господин Йенссен в разговоре с журналистами норвежского издания Verdens Gang. По его словам, Украина будет сама определять, на каких условиях она будет вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией.

«Если, и я подчеркнул, если украинские власти дойдут до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно»,— подчеркнул Стиан Йенссен.

Накануне, 15 августа, господин Йенссен в ходе публичных дебатов в норвежском городе Арендаль выступил с заявлением, в котором допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант является нежелательным, но вероятность подобного развития событий существует.

Украинские власти отреагировали на высказывание главы офиса генсека НАТО резко негативно. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в частности, заявил, что такой вариант развития событий для Киева неприемлем и идти на какие-либо территориальные уступки руководство страны не готово. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что заявление Стиана Йенссена является «нелепым» и всерьез обсуждать его на Украине не будут.

30 сентября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам украинского президента, страна стремится вступить в альянс из соображений безопасности. По его словам, «где НАТО, там нет войны», а базы США и других государств Украине на ее территории не нужны. При этом он неоднократно подчеркивал, что Киев ради вступления в альянс не рассматривает варианты территориальных уступок России. На саммите стран Североатлантического альянса в Вильнюсе 11 июля упростили путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов