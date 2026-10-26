Умер сыгравший Павла Чехова в оригинальном «Стартреке» Уолтер Кениг
Американский актер Уолтер Кениг, сыгравший лейтенанта Павла Чехова в оригинальном телесериале «Звездный путь» (Startrek), скончался в возрасте 90 лет. Он был одним из трех последних живых членов главного актерского состава сериала, включая Джорджа Такэя и Уильяма Шетнера.
Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Рядом с ним были его дочь и племянница. «Спасибо поклонникам, которые любили его столько лет. Он тоже любил вас. Покойся с миром, мой дорогой друг. Продолжай идти по верному пути»,— написал в соцсетях актер Джордж Такэй, сыгравший в том же сериале Хикару Сулу.
Уолтер Кениг рос на Манхэттене в семье иммигрантов из Литвы. Дебютировал с эпизодической ролью в телесериале о Второй мировой «В бою». Сыграл в 36 из 50 эпизодов первой части «Звездного пути». По сюжету его персонаж Павел Чехов — уроженец СССР, который присоединился к экипажу корабля «Энтерпрайз».
Позднее озвучивал Павла Чехова в первых семи фильмах Paramount, снятых по мотивам сериала и вышедших в период с 1979 по 1991 год, а также в онлайн-сериале «Ренегаты», созданном поклонниками. Снимался в другом известном научно-фантастическом сериале «Вавилон 5».