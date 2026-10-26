Умер сыгравший Павла Чехова в оригинальном «Стартреке» Уолтер Кениг

Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Рядом с ним были его дочь и племянница. «Спасибо поклонникам, которые любили его столько лет. Он тоже любил вас. Покойся с миром, мой дорогой друг. Продолжай идти по верному пути»,— написал в соцсетях актер Джордж Такэй, сыгравший в том же сериале Хикару Сулу.