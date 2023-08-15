Глава офиса генсека НАТО: Украина может вступить в альянс, уступив территории

Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант является нежелательным, но вероятность подобного развития событий существует.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры»,— заявил господин Йенсен в ходе публичных дебатов в норвежском Арендале (цитата по изданию Verdens Gang).

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он. «Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением»,— добавил он, уточнив, что в настоящее время «появились серьезные подвижки» в вопросе о возможном вступлении Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам украинского президента, страна стремится вступить в альянс из соображений безопасности. По его словам, «где НАТО, там нет войны», а базы США и других государств Украине на ее территории не нужны. При этом он неоднократно подчеркивал, что Киев ради вступления в альянс не рассматривает варианты территориальных уступок России. На саммите стран Североатлантического альянса в Вильнюсе 11 июля упростили путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

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Александр Кислов