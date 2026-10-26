Цена не переговорная
Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки
Частичное возобновление экспорта российского дизтоплива после переговоров президентов РФ и США пока не помогло снизить мировые цены. По оценке аналитиков, росту котировок дизтоплива способствуют высокая стоимость нефти, ограниченные запасы нефтепродуктов и сезонные ремонты НПЗ. Для устойчивого снижения цен потребуется значительное и стабильное увеличение предложения.
Стоимость дизтоплива с поставкой в Северо-Западную Европу с учетом страховки и фрахта (CIF) 22 октября выросла на $8,5, до $1,48 тыс. за тонну, говорится в обзоре Platts (есть у “Ъ”). Как указывают аналитики, цены растут на фоне сообщений об атаках на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, несмотря на надежды на охлаждение рынка после возобновления экспорта российского дизтоплива. В сентябре Platts оценивало стоимость дизтоплива на европейском рынке в рекордные $1,64 тыс. за тонну. До начала военных действий США и Ирана цена составляла около $714,72 за тонну.
Правительство РФ сообщило о частичном открытии экспорта дизтоплива с 10 октября после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. На первом этапе планируется экспортировать 500 тыс. тонн.
По данным “Ъ”, поставки будут разрешены отдельным нефтекомпаниям по квотам. До этого эмбарго на экспорт дизтоплива для производителей действовало до 31 октября, для остальных участников рынка — до конца января 2027 года.
По данным S&P Global Energy Commodities at Sea (CAS), танкер с российским дизтопливом вышел из порта Приморск 22 октября и должен прибыть в Нью-Йорк 6–7 ноября. Вице-премьер Александр Новак говорил, что первый танкер должен доставить около 40 тыс. тонн дизтоплива. Судовой брокер SSY отмечал в записке, которую цитирует S&P Global, что, если предложение из России ослабит дефицит дизтоплива на американском рынке, США смогут сохранить экспорт для более широкого круга покупателей. Но европейский трейдер заявил агентству, что для влияния на рынок ЕС требуется значительное увеличение российских поставок от текущих объемов. По данным CAS, в первой половине 2026 года, до усугубления ситуации с повреждениями НПЗ из-за атак, российский экспорт дизтоплива составлял около 1 млн баррелей в сутки (б/с), а с июля сократился до 550 тыс. б/с. За период с 1 по 24 сентября, согласно CAS, Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей на 16% относительно августа и на 37% с июля, до 448 тыс. тонн.
Мировые котировки дизтоплива следуют за стоимостью нефти: чем дороже сырье, тем выше затраты на производство нефтепродуктов, поясняет генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Кроме того, по его словам, Европа исторически не была нетто-импортером нефтепродуктов, в отличие от США, где многие НПЗ ориентированы на переработку ввозного сырья. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин указывает на низкие запасы дизтоплива в Европе и осенние ремонты НПЗ как на одни из причин сохранения роста котировок. «Подготовка к зиме увеличивает спрос, поэтому, даже если цены на нефть снизятся, это не будет моментально транслироваться в цену дизеля»,— отмечает он. Высвобождение резервов может дать рынку передышку, но, по оценке эксперта, эффект будет временным.
4 миллиона баррелей в сутки
может составить объем переработки НПЗ в России в четвертом квартале 2026 года, по оценкам Международного энергетического агентства
В США, по данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны, цены на дизтопливо с низким содержанием серы на спот-рынке 23 октября на побережье Мексиканского залива выросли на 0,9%, до $5 за галлон. Котировки в порту Нью-Йорка и в Лос-Анджелесе снизились на 2,3% и 1,7%, до $5,16 и $5,3 за галлон. Средние розничные цены прибавили 0,3%, увеличившись до $6,34 за галлон. Для реального влияния на цены требуется устойчивый прирост предложения в районе 1 млн б/c на протяжении нескольких месяцев, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Разовые партии в десятки и сотни тысяч тонн, поясняет он, дают краткосрочный психологический эффект, но не структурный разворот.
Американские потребители конкурируют за дизтопливо с зарубежными: высокие мировые цены делают экспорт привлекательным для производителей США, поясняет Дмитрий Касаткин. При этом низкий уровень запасов и осенние ремонты НПЗ ограничивают возможность быстрого наращивания предложения, а сезонный спрос дополнительно поддерживает цены. Американские НПЗ в мае—сентябре работали с загрузкой выше 95% — максимум для этого периода с 1998 года, по данным EIA.
На российском рынке предложения дизтоплива достаточно, несмотря на частичное смягчение экспортного запрета, говорится в обзоре Platts. Биржевые котировки на межсезонное дизтопливо в середине октября сохраняются в диапазоне 65–66 тыс. руб. за тонну. Переход на зимние сорта немного ускорит рост цен, отмечает Сергей Терешкин. С конца 2025 года к 19 октября цены на дизтопливо выросли на 13,4%, на бензин — на 20,5% (данные Росстата). К концу года разрыв, по прогнозу аналитика, сократится до 3–4 процентных пунктов.
Нехватка бензина на российском рынке все еще сохраняется, но ситуация улучшается благодаря ускорению ремонта НПЗ, отмечает Platts со ссылкой на источники. Как сообщала пресс-служба правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке 22 октября, благодаря ранее принятым компенсаторным мерам наблюдается положительная динамика как по бензину, так и по дизтопливу: увеличено производство, формируются запасы.