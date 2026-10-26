Цена не переговорная

По данным S&P Global Energy Commodities at Sea (CAS), танкер с российским дизтопливом вышел из порта Приморск 22 октября и должен прибыть в Нью-Йорк 6–7 ноября. Вице-премьер Александр Новак говорил, что первый танкер должен доставить около 40 тыс. тонн дизтоплива. Судовой брокер SSY отмечал в записке, которую цитирует S&P Global, что, если предложение из России ослабит дефицит дизтоплива на американском рынке, США смогут сохранить экспорт для более широкого круга покупателей. Но европейский трейдер заявил агентству, что для влияния на рынок ЕС требуется значительное увеличение российских поставок от текущих объемов. По данным CAS, в первой половине 2026 года, до усугубления ситуации с повреждениями НПЗ из-за атак, российский экспорт дизтоплива составлял около 1 млн баррелей в сутки (б/с), а с июля сократился до 550 тыс. б/с. За период с 1 по 24 сентября, согласно CAS, Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей на 16% относительно августа и на 37% с июля, до 448 тыс. тонн.