МИД Украины исключил уступки территорий в обмен на вступление в НАТО

Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений обменять свое членство в альянсе на территориальные уступки, заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнис. Он также исключил возможность подобной договоренности в будущем.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было»,— сказал господин Перебейнис в эфире телеканала «Рада» (цитата по Obozrevatel.ua).

15 августа начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен допустил «нежелательный» сценарий, при котором Украине придется уступить часть своих территорий России для вступления в Североатлантический альянс. Позднее он извинился за сказанное, подчеркнув, что не выражал официальную позицию НАТО. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия урегулирования конфликта должна выбирать Украина.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Вступление страны в альянс невозможно, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия (при таком сценарии 5-я статья договора НАТО предполагает коллективную оборону). При этом на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО договорились упростить путь вступления Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян