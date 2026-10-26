Крипту обменяют по-быстрому

В то же время, как указывает Банк России, штат криптообменника должен состоять минимум из четырех сотрудников: руководителя, контролера, риск-менеджера и ответственного за реализацию правил внутреннего контроля. Кроме того, должностные лица и члены органов управления должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификации уже на день подачи документов в ЦБ для получения статуса. Требования к опыту работы применяются с 1 сентября 2028 года, но эта отсрочка касается только тех, кто занимает должность в организации по состоянию на 1 сентября 2026 года.