Крипту обменяют по-быстрому
ЦБ требует от криптообменников повысить скорость расчетов
Банк России требует, чтобы скорость операций криптообменников была сопоставима с расчетами на классическом фондовом рынке. Как указывают эксперты, для обеспечения такой скорости потребуется слаженная работа всей инфраструктуры рынка. Выстроить такую связку будет проще крупным экосистемам, в частности ВТБ, Сбербанку и «Т-Технологиям», которые уже вошли в реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Небольшим обменникам придется с нуля налаживать интеграцию с депозитариями и банками.
Банк России считает, что скорость проведения операций в криптообменниках должна быть сопоставима по времени с расчетами на классическом фондовом рынке, а сами обменники должны будут исполнять свои обязательства в кратчайший срок, «который возможен в существующих условиях их исполнения». Об этом регулятор заявил в опубликованных 26 октября разъяснениях относительно регулирования рынка криптовалют.
Операции, проводимые на крипторынке, отличаются высокой скоростью исполнения. В частности, в цифровых депозитариях перевод средств между тестовыми кошельками проходит практически мгновенно, а первая в России междепозитарная операция заняла около минуты (см. “Ъ” от 10 октября). «Логика ЦБ понятна — деньги и криптовалюта клиентов не должны "зависать" у обменника, пока тот ищет, где купить нужный актив»,— указывает руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов. Чтобы обеспечить такую скорость расчетов, обменникам потребуется их слаженная работа совместно с цифровым банком и депозитарием, который будет администрировать адреса-идентификаторы и обеспечивать переход цифровой валюты между счетами участников сделки, указывают эксперты. И «выстроить такую связку будет проще крупным экосистемам», считает господин Кретов.
Закон «О цифровых валютах и цифровых правах», определяющий инфраструктуру российского криптовалютного рынка, вступил в силу 1 сентября 2026 года. Первые профучастники смогли войти в реестр криптообменников и цифровых депозитариев спустя месяц. По данным на 26 октября, в реестр криптодепозитариев вошли 8 профучастников, в реестре криптообменников состоит 18 организаций.
Согласно данным ЦБ, финансовые организации, такие как ВТБ, Сбербанк и «Т-Технологии», уже вошли в реестры как цифровых депозитариев, так и криптообменников. Это сделали и группы компаний ИТ-сектора, такие как ВЭБ3.0 и «Облачная инфраструктура». «У небольших обменников нет доступа к такой инфраструктуре, им придется с нуля налаживать интеграцию с депозитариями и банками»,— отмечает гендиректор «Технобит» Александр Пересичан.
Герман Греф, глава Сбербанка, в ходе форума «Настоящее будущее» 8 октября 2026 года:
«Я не люблю биткойны. Это очень рискованный инструмент. Поэтому, мне кажется, те, кто хочет в него инвестировать, они знают как».
В то же время, как указывает Банк России, штат криптообменника должен состоять минимум из четырех сотрудников: руководителя, контролера, риск-менеджера и ответственного за реализацию правил внутреннего контроля. Кроме того, должностные лица и члены органов управления должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификации уже на день подачи документов в ЦБ для получения статуса. Требования к опыту работы применяются с 1 сентября 2028 года, но эта отсрочка касается только тех, кто занимает должность в организации по состоянию на 1 сентября 2026 года.
ЦБ выставил достаточно умеренные требования к персоналу обменника, «выполнимые для большинства компаний», считает господин Пересичан.
Однако наибольшие сложности этих профучастников будут ожидать «в технологической плоскости, в особенности в требованиях к информационной безопасности и инфраструктуре», считает господин Кретов. «Количество обменников естественным образом уменьшится к сентябрю 2027 года, когда они будут обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями ЦБ»,— считает эксперт.
Пояснения ЦБ касались и перевода цифровой валюты в некастодиальный контур. В частности, регулятор указывает, что для физлиц такой вывод валюты будет невозможен. Впрочем, как отмечает управляющий Parallax Михаил Успенский, такие ограничения не будут распространяться на участников ВЭД. «Такая поблажка абсолютно оправдана, так как позволит участникам ВЭД в более быстром и безопасном режиме оплачивать покупки у иностранных поставщиков, ведь ни один депозитарий на начальном этапе развития крипторынка не сможет обеспечить такое удобство, скорость и размер комиссий»,— указывает эксперт.