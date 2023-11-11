Захарова: Россия выполняет требования резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР

Россия выполняет все требования, изложенные в резолюции Совета Безопасности ООН в отношении взаимодействия с КНДР. Однако это не мешает строить дружеские отношения между странами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обвинения, предъявляемые странами в адрес России и КНДР из-за военно-технического сотрудничества, госпожа Захарова назвала «голословными и бездоказательными». Она подчеркнула, что Токио и Вашингтон никто не наделял следственными полномочиями.

Дипломат отметила, что Россия выполняет все нормы международных соглашений, включая резолюцию Совбеза ООН о КНДР. Однако это не мешает России «развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни».

Министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Токио «решительно осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию». Назвав это прямым нарушением соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные британской разведки о поставках вооружения в Россию из КНДР. В МИД Северной Кореи заявили, что «корейско-российские отношения, стремящиеся к улучшению благосостояния народов двух стран, не направлены против каких-либо третьих стран».

19 октября министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Северную Корею. В сентябре в Россию приехал с официальным визитом лидер КНДР Ким Чен Ын. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. По данным The New York Times, Северная Корея заинтересована в поставках российских передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Россия, как писала газета, хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

Подробнее о северокорейских дипломатических отношениях — в материале «Северная Корея дипломатично ретируется».

Александра Горошилова