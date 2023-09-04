NYT: Ким Чен Ын планирует посетить РФ в сентябре для встречи с Путиным

Ким Чен Ын планирует в сентябре приехать в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным неназванных чиновников, с которыми говорила газета, российская сторона в ходе переговоров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

По словам источников NYT, Владимир Путин и Ким Чен Ын прибудут во Владивосток в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), запланированного с 10 по 13 сентября. Также, отмечает газета, лидер КНДР может посетить 33-й причал Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

30 августа Белый дом заявил, что, согласно данным американской администрации, за последнее время Россия и КНДР значительно продвинулись в переговорах о поставках вооружений. По данным США, Россия хочет получить сырье для помощи оборонно-промышленному комплексу и значительный объем военных средств.

Тем временем в конце июля российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетила Северную Корею. Глава военного ведомства посетил с Ким Чен Ыном выставку вооружений в Пхеньяне. Позже северокорейский коллега Сергея Шойгу Кан Сун Нам сообщил, что власти подтвердили планы развития военно-оборонного сотрудничества стран.

Подробнее о визите Сергея Шойгу в Пхеньян — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Лусине Баласян