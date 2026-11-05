ChatGPT не дружит с рекламной выручкой
Чат-бот OpenAI проигрывает конкурентам по эффективности рекламных вложений
Реклама в ChatGPT приносит значительно меньше покупок и выручки, чем поисковая реклама в Google или бесплатные рекомендации самого ChatGPT. Это следует из совместного исследовании Франкфуртской школы финансов и менеджмента и Венского экономического университета. На каждый доллар, потраченный на рекламу в ChatGPT, компании получают лишь $0,52 выручки, тогда как поисковая реклама в Google приносит $3,40 на каждый вложенный доллар.
Исследование проведено доцентом кафедры маркетинга Франкфуртской школы финансов и менеджмента Кристианом Шульце и доцентом Венского экономического университета Максимилианом Кайзером. Авторы изучили эффективность платной рекламы в ChatGPT и ее влияние на поведение пользователей. Выяснилось, что посещение, совершенное через рекламное объявление в поиске Google, приносило в среднем $2,45 выручки на каждый потраченный доллар. При этом визит, полученный благодаря рекламе в ChatGPT,— лишь $0,89, что примерно на 64% меньше.
Показатели конверсии также оказались значительно ниже: 0,37% для рекламы в ChatGPT против 1,17% для поисковой рекламы Google. Среди 102 рекламодателей, предоставивших данные о рекламной выручке, 82% не зафиксировали ни одной покупки, совершенной через рекламу в ChatGPT. В целом, как отмечают авторы, исходя из публично доступных цен на размещение рекламы в ChatGPT, поисковая реклама Google с точки зрения окупаемости оказалась в 6,6 раза эффективнее.
«ChatGPT еще очень далек от того, чтобы стать экономически выгодной альтернативой Google в качестве рекламной платформы. Для бизнеса важно, приводит ли реклама к покупкам, обеспечивает ли она возврат инвестиций. Именно здесь мы наблюдаем серьезные недостатки. Примечательно, что даже бесплатные рекомендации ChatGPT работают значительно лучше, чем его же платная реклама»,— поясняет Кристиан Шульце.
Исследование также показывает, что после внедрения рекламы в ChatGPT количество посетителей, переходящих в интернет-магазины благодаря бесплатным рекомендациям ChatGPT, сократилось примерно на 6–8%. При этом коэффициент конверсии среди тех пользователей, которые продолжали переходить по таким рекомендациям, остался прежним.
По мнению авторов исследования, «это ставит перед OpenAI дилемму: чтобы увеличить доходы от рекламы, компания могла бы теснее интегрировать рекламные объявления в ответы ChatGPT, однако подобные действия способны подорвать доверие пользователей к объективности этих рекомендаций». «Перед OpenAI стоит сложный компромисс: реклама должна быть коммерчески выгодной, но при этом не должна снижать ценность ChatGPT для пользователей. Более глубокая интеграция рекламы в ответы может повысить ее эффективность, но одновременно подорвать доверие аудитории»,— отмечает Кристиан Шульце.
Полученные результаты также важны в контексте возможного выхода OpenAI на биржу (IPO). Согласно данным самой компании, предоставление бесплатного доступа к ChatGPT обходится примерно в $5 на одного пользователя в год, в то время как прогнозируемый доход от рекламы составляет лишь около $1 на пользователя. «Чтобы покрыть эти расходы и достичь амбициозных целей по выручке, OpenAI необходимо существенно повысить экономическую эффективность своей рекламы. Главная сложность заключается в том, чтобы сделать это, не снижая привлекательности ChatGPT для пользователей»,— делают вывод авторы исследования.