ChatGPT не дружит с рекламной выручкой

Полученные результаты также важны в контексте возможного выхода OpenAI на биржу (IPO). Согласно данным самой компании, предоставление бесплатного доступа к ChatGPT обходится примерно в $5 на одного пользователя в год, в то время как прогнозируемый доход от рекламы составляет лишь около $1 на пользователя. «Чтобы покрыть эти расходы и достичь амбициозных целей по выручке, OpenAI необходимо существенно повысить экономическую эффективность своей рекламы. Главная сложность заключается в том, чтобы сделать это, не снижая привлекательности ChatGPT для пользователей»,— делают вывод авторы исследования.