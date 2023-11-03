Северная Корея дипломатично ретируется

КНДР в ближайшем будущем может закрыть порядка четверти своих посольств и консульств за рубежом. И это не дипломатический демарш: мера вызвана острой нехваткой средств. Официально Пхеньян сообщал пока лишь о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе, однако, по некоторым данным, та же участь уже постигла посольство КНДР в Испании и генконсульство в Гонконге. И это, уверены эксперты, лишь начало пути: из-за финансового кризиса стране придется закрыть десятки своих заграничных представительств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Perez / Reuters Фото: Sergio Perez / Reuters

Первым под удар попало посольство КНДР в Уганде, о чем африканские СМИ сообщили еще на прошлой неделе. 23 октября северокорейский посол в этой африканской стране был принят с прощальным визитом президентом Йовери Мусевени, после чего его администрация выпустила пресс-релиз, гласивший: «Посол проинформировал президента, что КНДР решила сократить ряд своих посольств в Африке, включая Уганду, с целью повышения эффективности внешних институтов страны». А уже пару дней спустя ангольская газета Jornal de Angola сообщила, что Северная Корея объявила об одностороннем закрытии своей дипломатической миссии и в Луанде.

В Пхеньяне сей факт признали, хоть и несколько запоздало и косвенно. 30 октября государственное информагентство ЦТАК кратко сообщило, что послы страны в Уганде и Анголе на прошлой неделе нанесли прощальные визиты лидерам двух стран.

Следом за новостями о прекращении работы африканских дипмиссий японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Пхеньян закрывает свое консульство в Гонконге. С момента открытия в 1999 году оно, по мнению западных разведок, являлось базой для получения Северной Кореей иностранной валюты и закупок товаров, а заодно было для нее связующим звеном с Западом. Но в последние годы в Пхеньяне, очевидно, сочли, что продолжать финансирование этой консульской точки при наличии полноценного посольства в Пекине и двух других консульств в КНР — в Даньдуне и Шэньяне — нецелесообразно. «Поскольку Гонконг теперь находится под полным контролем Пекина, Северная Корея, похоже, пришла к выводу, что в этом офисе больше нет необходимости»,— высказал предположение эксперт Корейского института национального объединения Чо Хан Бом в беседе с газетой Korea Times.

А 1 ноября журналисты раскопали, что КНДР закрыла и свое посольство в Испании. В этом им помогла Коммунистическая партия народов Испании, которая на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там как раз и говорилось о закрытии дипмиссии и о том, что отныне вопросами, связанными с Испанией, будет заниматься посольство республики в Италии.

«Мы можем подтвердить, что к данному моменту были закрыты точки в Анголе, Уганде, Испании и Гонконге. Но, похоже, процесс закрытия затронет еще от 10 до 12 стран. Мы пока не выяснили точные локации. Один из вероятных кандидатов — Танзания»,— рассказал “Ъ” основатель веб-сайта NK Pro, прицельно освещающего события в КНДР, Чад О`Кэрролл.

В свою очередь, профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что КНДР в первую очередь уберет свои посольства из тех стран второго эшелона, где у нее нет явных интересов. «А таких стран большинство. Возможно, будут сокращены посольства в ряде малых стран Центральной и Восточной Европы, и в Европе останется три-четыре посольства (сейчас их около десятка.— “Ъ”). У них нет необходимости сейчас активно изыскивать способ заработать деньги в странах второго ряда, потому что у них есть гарантированные китайские выплаты и будет, видимо, какая-то поддержка со стороны России, хотя она будет заведомо меньше поддержки от Китая. И опираясь на эти два источника, северокорейцы смогут обходиться без того, чтобы возиться со странами вроде Испании»,— заявил эксперт “Ъ”.

Таким образом, выживут лишь нужнейшие. По словам Андрея Ланькова, в будущем точно никуда не денутся несколько посольств в странах, с которыми Пхеньян ведет активные дела,— это предположительно Сирия, Египет и Иран. По мнению же Чада О`Кэрролла, КНДР точно сохранит посольства в тех странах, которые сами имеют дипмиссии в республике, включая, разумеется, и Россию. «Те, кто аккредитован сейчас в Пхеньяне, вероятнее всего, сохранят и северокорейские посольства у себя. Иностранных посольств в Северной Корее было порядка 24–25, но после эпидемии COVID-19 их число съежилось до 6–7. Некоторые страны хотели бы вернуть свои дипмиссии в Пхеньян, но там этому противятся»,— отметил собеседник “Ъ”.

В общей сложности, по данным Министерства объединения Республики Корея, еще до последних объявлений у КНДР, которая поддерживает дипотношения со 159 странами, было всего 46 посольств, три консульства и три представительства за рубежом. И грядущий отказ от ряда из них в Сеуле связали с влиянием международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерных и ракетных программ Севера. «Похоже, они уходят, поскольку их бизнес по зарабатыванию иностранной валюты застопорился из-за ужесточения санкций международного сообщества, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может быть признаком сложной экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами»,— заявило Министерство по делам объединения РК на этой неделе.

Отметим, что еще в 2019 году группа экспертов Совбеза ООН отмечала в своем докладе, что северокорейские дипломаты играют ключевую роль в обходе наложенных на Пхеньян санкций, содействуя незаконным поставкам товаров в КНДР и используя дипломатические переводы для отправки валюты на родину. Но в последнее время эта схема, очевидно, стала давать сбой, и для финансирования своих программ вооружений, деньги на которые шли в том числе и от дипмиссий, в КНДР, как утверждают эксперты, стали все чаще прибегать к киберпреступности. По данным доклада группы экспертов ООН, обнародованного в сентябре этого года, только в 2022 году северокорейские хакеры украли более $1,7 млрд в криптовалюте.

Но, очевидно, этого оказалось недостаточно для поддержания военных программ. А они весьма дорого стоят. К примеру, по данным Корейского института оборонного анализа при Минобороны Республики Корея, только за первые девять месяцев прошлого года Пхеньян потратил около $700 млн на запуск 36 баллистических ракет, включая шесть межконтинентальных. Годом ранее на реализацию ядерных амбиций КНДР ушло более $640 млн, гласят выводы исследования Международной кампании за отмену ядерного оружия.

Между тем 1 ноября Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о еще одном способе Пхеньяна, испытывающего недостаток денежных средств, обеспечить своей пострадавшей от санкций экономике твердую валюту. Якобы с начала августа КНДР успела экспортировать в Россию более 1 млн снарядов. Северная Корея эксплуатирует свои военные заводы «на максимальной мощности, чтобы удовлетворить потребности России в военных поставках», заявил в среду член южнокорейского парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.

Ранее схожие обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна, заметно активизировавших сотрудничество в последние месяцы, неоднократно выдвигали и другие страны, включая США и Великобританию. В частности, на Западе высказывали опасения, что в обмен на предполагаемые поставки боеприпасов России Пхеньян стремится получить не только деньги, но и технологии, которые могли бы расширить возможности его спутников и подводных лодок.

В Москве неизменно называли такие обвинения беспочвенными, указывая на то, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. «Они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств»,— отмечал еще в середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более того, поставки Пхеньяном большого числа боеприпасов за рубеж выглядят сомнительными и по чисто рациональным причинам. По словам Андрея Ланькова, вся северокорейская система сдерживания была построена на существовании мощнейшей артиллерийской группировки, сосредоточенной против сеульской агломерации и насчитывающей около тысячи орудий, включая 300 орудий крупных калибров. «Поэтому для них снаряды важны для сдерживания, причем они вынуждены брать количеством, а не качеством. И вряд ли Северная Корея пойдет на то, чтобы ради валюты, которая желательна, но не катастрофически сейчас нужна, оголять саму себя и лишать себя боеприпасов»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Наталия Портякова