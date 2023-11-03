Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Северная Корея дипломатично ретируется

Страна намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом

КНДР в ближайшем будущем может закрыть порядка четверти своих посольств и консульств за рубежом. И это не дипломатический демарш: мера вызвана острой нехваткой средств. Официально Пхеньян сообщал пока лишь о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе, однако, по некоторым данным, та же участь уже постигла посольство КНДР в Испании и генконсульство в Гонконге. И это, уверены эксперты, лишь начало пути: из-за финансового кризиса стране придется закрыть десятки своих заграничных представительств.

Фото: Sergio Perez / Reuters

Фото: Sergio Perez / Reuters

Первым под удар попало посольство КНДР в Уганде, о чем африканские СМИ сообщили еще на прошлой неделе. 23 октября северокорейский посол в этой африканской стране был принят с прощальным визитом президентом Йовери Мусевени, после чего его администрация выпустила пресс-релиз, гласивший: «Посол проинформировал президента, что КНДР решила сократить ряд своих посольств в Африке, включая Уганду, с целью повышения эффективности внешних институтов страны». А уже пару дней спустя ангольская газета Jornal de Angola сообщила, что Северная Корея объявила об одностороннем закрытии своей дипломатической миссии и в Луанде.

В Пхеньяне сей факт признали, хоть и несколько запоздало и косвенно. 30 октября государственное информагентство ЦТАК кратко сообщило, что послы страны в Уганде и Анголе на прошлой неделе нанесли прощальные визиты лидерам двух стран.

Следом за новостями о прекращении работы африканских дипмиссий японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Пхеньян закрывает свое консульство в Гонконге. С момента открытия в 1999 году оно, по мнению западных разведок, являлось базой для получения Северной Кореей иностранной валюты и закупок товаров, а заодно было для нее связующим звеном с Западом. Но в последние годы в Пхеньяне, очевидно, сочли, что продолжать финансирование этой консульской точки при наличии полноценного посольства в Пекине и двух других консульств в КНР — в Даньдуне и Шэньяне — нецелесообразно. «Поскольку Гонконг теперь находится под полным контролем Пекина, Северная Корея, похоже, пришла к выводу, что в этом офисе больше нет необходимости»,— высказал предположение эксперт Корейского института национального объединения Чо Хан Бом в беседе с газетой Korea Times.

А 1 ноября журналисты раскопали, что КНДР закрыла и свое посольство в Испании. В этом им помогла Коммунистическая партия народов Испании, которая на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там как раз и говорилось о закрытии дипмиссии и о том, что отныне вопросами, связанными с Испанией, будет заниматься посольство республики в Италии.

«Мы можем подтвердить, что к данному моменту были закрыты точки в Анголе, Уганде, Испании и Гонконге. Но, похоже, процесс закрытия затронет еще от 10 до 12 стран. Мы пока не выяснили точные локации. Один из вероятных кандидатов — Танзания»,— рассказал “Ъ” основатель веб-сайта NK Pro, прицельно освещающего события в КНДР, Чад О`Кэрролл.

В свою очередь, профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что КНДР в первую очередь уберет свои посольства из тех стран второго эшелона, где у нее нет явных интересов. «А таких стран большинство. Возможно, будут сокращены посольства в ряде малых стран Центральной и Восточной Европы, и в Европе останется три-четыре посольства (сейчас их около десятка.— “Ъ”). У них нет необходимости сейчас активно изыскивать способ заработать деньги в странах второго ряда, потому что у них есть гарантированные китайские выплаты и будет, видимо, какая-то поддержка со стороны России, хотя она будет заведомо меньше поддержки от Китая. И опираясь на эти два источника, северокорейцы смогут обходиться без того, чтобы возиться со странами вроде Испании»,— заявил эксперт “Ъ”.

Таким образом, выживут лишь нужнейшие. По словам Андрея Ланькова, в будущем точно никуда не денутся несколько посольств в странах, с которыми Пхеньян ведет активные дела,— это предположительно Сирия, Египет и Иран. По мнению же Чада О`Кэрролла, КНДР точно сохранит посольства в тех странах, которые сами имеют дипмиссии в республике, включая, разумеется, и Россию. «Те, кто аккредитован сейчас в Пхеньяне, вероятнее всего, сохранят и северокорейские посольства у себя. Иностранных посольств в Северной Корее было порядка 24–25, но после эпидемии COVID-19 их число съежилось до 6–7. Некоторые страны хотели бы вернуть свои дипмиссии в Пхеньян, но там этому противятся»,— отметил собеседник “Ъ”.

В общей сложности, по данным Министерства объединения Республики Корея, еще до последних объявлений у КНДР, которая поддерживает дипотношения со 159 странами, было всего 46 посольств, три консульства и три представительства за рубежом. И грядущий отказ от ряда из них в Сеуле связали с влиянием международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерных и ракетных программ Севера. «Похоже, они уходят, поскольку их бизнес по зарабатыванию иностранной валюты застопорился из-за ужесточения санкций международного сообщества, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может быть признаком сложной экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами»,— заявило Министерство по делам объединения РК на этой неделе.

Отметим, что еще в 2019 году группа экспертов Совбеза ООН отмечала в своем докладе, что северокорейские дипломаты играют ключевую роль в обходе наложенных на Пхеньян санкций, содействуя незаконным поставкам товаров в КНДР и используя дипломатические переводы для отправки валюты на родину. Но в последнее время эта схема, очевидно, стала давать сбой, и для финансирования своих программ вооружений, деньги на которые шли в том числе и от дипмиссий, в КНДР, как утверждают эксперты, стали все чаще прибегать к киберпреступности. По данным доклада группы экспертов ООН, обнародованного в сентябре этого года, только в 2022 году северокорейские хакеры украли более $1,7 млрд в криптовалюте.

Но, очевидно, этого оказалось недостаточно для поддержания военных программ. А они весьма дорого стоят. К примеру, по данным Корейского института оборонного анализа при Минобороны Республики Корея, только за первые девять месяцев прошлого года Пхеньян потратил около $700 млн на запуск 36 баллистических ракет, включая шесть межконтинентальных. Годом ранее на реализацию ядерных амбиций КНДР ушло более $640 млн, гласят выводы исследования Международной кампании за отмену ядерного оружия.

Между тем 1 ноября Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о еще одном способе Пхеньяна, испытывающего недостаток денежных средств, обеспечить своей пострадавшей от санкций экономике твердую валюту. Якобы с начала августа КНДР успела экспортировать в Россию более 1 млн снарядов. Северная Корея эксплуатирует свои военные заводы «на максимальной мощности, чтобы удовлетворить потребности России в военных поставках», заявил в среду член южнокорейского парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.

Ранее схожие обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна, заметно активизировавших сотрудничество в последние месяцы, неоднократно выдвигали и другие страны, включая США и Великобританию. В частности, на Западе высказывали опасения, что в обмен на предполагаемые поставки боеприпасов России Пхеньян стремится получить не только деньги, но и технологии, которые могли бы расширить возможности его спутников и подводных лодок.

В Москве неизменно называли такие обвинения беспочвенными, указывая на то, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. «Они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств»,— отмечал еще в середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более того, поставки Пхеньяном большого числа боеприпасов за рубеж выглядят сомнительными и по чисто рациональным причинам. По словам Андрея Ланькова, вся северокорейская система сдерживания была построена на существовании мощнейшей артиллерийской группировки, сосредоточенной против сеульской агломерации и насчитывающей около тысячи орудий, включая 300 орудий крупных калибров. «Поэтому для них снаряды важны для сдерживания, причем они вынуждены брать количеством, а не качеством. И вряд ли Северная Корея пойдет на то, чтобы ради валюты, которая желательна, но не катастрофически сейчас нужна, оголять саму себя и лишать себя боеприпасов»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Наталия Портякова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...